Experta en neurociencia afirma que las habilidades blandas y el trato al empleado irán aumentando en los empleos

LA RÁBIDA (HUELVA), 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La médica experta en neurociencia Marta Ligioiz Vázquez ha afirmado que las habilidades blandas y la mejora del trato al empleado irán implantándose cada vez más en los empleos porque son más productivos y porque cuidan la salud de los trabajadores. La especialista ha participado en el curso 'Reinventando la función de los recursos humanos' de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en La Rábida este jueves.

En una entrevista con Europa Press, Ligioiz ha pronosticado sobre las habilidades blancas que "muchas empresas empiezan a reclamarlo, porque por muchos conocimientos que tengas, necesitas empatía, gestión del tiempo, planificación o autorregulación", entre otras cuestiones, "para llevar a cabo tu trabajo de la forma más eficaz posible". Sobre todo, "se ha comprendido que el trabajo en equipo es fundamental y necesitas cuidar a las personas para no provocar estrés o competitividad entre ellas". Así, ha incidido en que "todo afecta a la salud, de ahí su importancia".

"Se trata de que todos ganen, por lo que es importante saber cuidar a las personas para después tener un resultado a nivel empresarial. El desarrollo de habilidades se centra en ello, y cada vez más, el talento huye de los sitios donde no son valoradas sus emociones".

"Se ha visto con la pandemia, no puedes estar avasallando al personal y encima tenerlo en unas condiciones malísimas. La gente solo funciona con esto por el miedo a quedarse sin nada, pero en cualquier momento pueden explotar e irse. Así, se llega a la conclusión de que no quiero esto, para eso me monto algo por mi cuenta", según ha manifestado.

La especialista ha explicado que "la neurociencia lo que hace es aportar los conocimientos para comprender el porqué de como reaccionamos". Así "el saber qué está pasando dentro es esencial para comprendernos a nivel emocional, para autogestionarnos mejor y para comprender a los demás". Y después, "todo lo que es el conocimiento a nivel cerebral y orgánico de su funcionamiento".

Por tanto, Ligioiz ha previsto que "en los próximos años habrá más formación en todos los ámbitos, incluso desde el colegio, por lo que el futuro será muy distinto". Especialmente, "en la cooperación, donde cada uno se apoyará en otro en función de sus conocimientos".

También ha insistido en buscar lo que se quiere y ha puesto un ejemplo con una conocida suya. "Esta chica se preguntó el porqué nadie la quería para trabajar y cambió de paradigma hasta plantearse el asunto a la inversa, 'con quién quiero trabajar', esa es la cuestión". Así, "es algo muy positivo para la persona, porque bajo la autogestión personal y la valentía, decides por ti mismo y, sin perder nada, buscas lo que realmente quieres".

LAS EMOCIONES A DEBATE EN EL CURSO DE LA UNIA

En el curso, Ligioiz ha puesto de manifiesto que "las emociones muchas veces son tratadas como un mundo aparte", ya que "desde la infancia no las tenemos integradas como desarrollo de las habilidades". Así, "el cuerpo es un ejemplo de alto rendimiento, que trata de conseguir una mínima calidad humana, personal y profesional".

En el curso se han abordado "los circuitos que influyen en el estado anímico con los neurotransmisores, como afectan y porque cuando estamos con un ánimo sano y saludable somos mucho más cooperativos, creativos, innovadores, valientes y empáticos". Así, "el hecho de que tiene una respuesta neurobiológica, influye también en la regulación de la motivación", por ello, "en el curso se ha explicado como la cooperación en sí misma ya genera neurotransmisores de motivación para ser capaces de superar conflictos", ha concluido.