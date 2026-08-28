Experta señala en la UNIA el "diálogo constante" entre la filosofía y la medicina a lo largo de historia

La directora del curso 'Medicina en acción a través de la filología, la historia y las ciencias de la salud', Mónica Durán - UNIA

BAEZA (JAÉN), 28 (EUROPA PRESS)

La directora del curso de verano de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) 'Medicina en acción a través de la filología, la historia y las ciencias de la salud', Mónica Durán, ha señalado el "diálogo constante" entre la filosofía y medicina a lo largo de la historia, lo que "abre la posibilidad de que el mundo antiguo dé claves para resolver problemas presentes".

Así lo ha manifestado en una entrevista con Europa Press la profesora de la Universidad de Granada, licenciada en Filogía Clásica y graduada en Psicología, en la sede Antonio Machado, de Baeza (Jaén), donde se desarrolla este encuentro formativo.

Durán ha afirmado que la medicina estudiada a través de múltiples disciplinas podrá ayudar a identificar problemas presentes, desde el conocimiento de textos antiguos. Al hilo, ha explicado que el objetivo fundamental ha sido "extender puentes interdisciplinares, de tal manera que haya una comunicación real".

"Un filólogo clásico puede enfrentarse a textos clásicos, traducirlos y no entender nada, sin embargo un médico puede leer el texto y ver qué cuestiones se esconden detrás, con el objetivo de identificar problemas", ha comentado.

La experta ha añadido que en España, y en gran parte de los países, la historia de la medicina no ha abarcado el mundo antiguo, lo que la ha llevado a impulsar este encuentro, que pretende también crear redes de colaboración para el futuro.

Sobre la aplicabilidad contemporánea de los conocimientos antiguos, Durán ha considerado que "con la lectura de textos antiguos podemos llegar a conclusiones presentes". Algo que se ha visto reflejado especialmente en la última sesión dedicada a cuestiones de bioética, puesto que los médicos han enfrentado múltiples dilemas éticos en su praxis, encontrados en la antigüedad.

"Los médicos hipocráticos tuvieron una amplia recepción en Platón o en Aristóteles, lo que evidencia un diálogo entre la medicina y la filosofía desde sus orígenes. La medicina en realidad nace de la filosofía, y ese diálogo constante llega hasta la actualidad, y esta continuidad histórica abre la posibilidad de que el mundo antiguo dé claves para resolver problemas presentes", ha declarado.

En cuanto a este curso de verano en la UNIA, ha indicado la variedad de procedencia del alumnado, "con alumnos que vienen desde Brasil o Alemania". "Refleja un interés importante en esta iniciativa, aunque se trate de un encuentro pequeño", ha aseverado, no sin confiar en las posibles sinergias con proyección más allá de estos dos días.

En este sentido, la directora ha insistido en que lo más relevante es que los participantes se lleven la idea de que no están solos, además de poder completar aquello que necesiten en su vida profesional o académica generando también esas redes.

POTENCIAL

Al respecto, se ha referido al potencial de crecimiento que tiene esta actividad y ha señalado su valor como punto de partida para futuras colaboraciones académicas y profesionales que trasciendan los límites disciplinares tradicionales.

La Sede Antonio Machado acoge hasta este viernes el encuentro 'Medicina en acción a través de la filología, la historia y las ciencias de la salud' con el objetivo de dotar al alumnado de herramientas críticas, comprender la evolución diacrónica de algunos conceptos y reflexionar sobre los desafíos éticos desde una perspectiva histórica.

Entre los ponentes, figuran el profesor titular en el Departamento de Filología Griega y Filología Eslava de la UGR Carlos Alberto Martins de Jesús; la profesora ayudante doctora del Área de Historia Antigua de la Universidad de León, Helena Gozalbes; la catedrática de Historia de la Ciencia en la Universidad de Salamanca, Bertha Gutiérrez Rodilla, y Eva María Morales, profesora titular de Historia Antigua en la UGR.