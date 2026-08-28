Experta sitúa a la provincia de Jaén como "tierra de toros, toreros y grandes aficionados"

La codirectora del curso de verano 'Del campo a la plaza. Claves para conocer, comprender y comunicar el toro bravo', Verónica de Haro. - UNIA

BAEZA (JAÉN), 27 (EUROPA PRESS)

La codirectora del curso de verano de la UNIA 'Del campo a la plaza. Claves para conocer, comprender y comunicar el toro bravo', Verónica de Haro, ha asegurado que la provincia de Jaén es un ejemplo claro de "tierra de toros, toreros y grandes aficionados a la tauromaquia".

De ahí que la doctora en Periodismo y profesora titular de la Universidad de Murcia considere que es una "elección perfecta" para este encuentro, que se desarrolla hasta este viernes en la sede Antonio Machado, de Baeza.

En una entrevista concedida a Europa Press, ha apuntado que el curso cuenta con la colaboración de la Federación Taurina de Jaén desde su inicio, cuyo presidente, Lope Morales, es codirector. Una implicación que, a su juicio, refleja cómo Jaén es "ejemplo de una tierra que acoge magníficamente este tipo de iniciativas".

"Baeza es un lugar al que da gusto venir para hablar de toros porque tanto los profesionales de la industria del toro como los aficionados saben hablar de toros. Así da gusto escucharles y aprender de todo su conocimiento", ha comentado.

De Haro ha insistido en que los toros constituyen un patrimonio cultural, ecológico, económico, que "conviene difundir", ya que "lo que no se conoce, no se valora". "Este tipo de cursos sí que nos permiten dar a conocer lo que muchos entendemos que es la fiesta de los toros, una de las bellas artes y, verdaderamente, un patrimonio cultural", ha afirmado su codirectora.

Al hilo, ha señalado la importancia de contar con especialistas, punto en el que ha defendido que, para hablar del toro, hay que hablar de su morfología, sus encastes y con aquellas personas acostumbradas a su manejo, así como ganaderos, toreros, instituciones o veterinarios, entre otros.

Entre esos ponentes, ha destacado al torero y licenciado en Bellas Artes, Luis Francisco Esplá. "El maestro es uno de los toreros que mejor puede hablar del toro bravo desde la perspectiva del matador, que construye una faena en virtud de esas cualidades del toro. Por ello él es tan importante aquí, ya que es la figura en torno a la cual nace este curso desde la primera edición", ha dicho.

ENCUENTRO

Tanto con él como con el resto de participantes, De Haro ha confiado en que el alumnado salga de este encuentro habiendo aprendido más sobre este animal y que les sirva para apreciar la tauromaquia en sus múltiples expresiones alejadas de la corrida de toros y el espectáculo.

"Si este curso sirve para que esos chicos, que se acercan con tanta curiosidad, queden prendados de la pasión que todos sentimos por un espectáculo, que entendemos que es cultura y que es un patrimonio digno de conservar, nos vamos a dar por súper contentísimos", ha declarado.

Además, ha resaltado que este encuentro estival, "ya arraigado en la UNIA", ha superado las 70 inscripciones, lo que lo convierte en uno de los programados en esta institución con más matrícula.

Con él, se ha pretendido "profundizar en la peculiaridad del carácter del toro bravo", con el objetivo de "identificar y explicar las claves que permitirán comprender mejor su cualidad diferencial y la esencia de su comportamiento en el campo y en la plaza".

Junto al citado Esplá, también ha tenido como ponentes a la doctora en Estudios Novohispanos, investigadora independiente y divulgadora cultural especializada en tauromaquia Fernanda Haro; el propietario y gerente de la ganadería del hierro de Román Sorando, Román García; el licenciado en Veterinaria y en Medicina General y Cirugía Juan José Urquía o Antonio Lorca, crítico taurino de 'El País'.