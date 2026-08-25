Expertas señalan en la UNIA la importancia de reforzar las redes de creadores y profesionales de la danza contemporánea

Las directoras de la Escuela de Danza de la UNIA, Isabel Moreno y Zaida Ballesteros. - UNIA

BAEZA (JAÉN), 25 (EUROPA PRESS)

Las directoras de la Escuela de Danza de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), Isabel Moreno y Zaida Ballesteros, han señalado la necesidad de fortalecer las redes de creadores y profesionales de la danza contemporánea.

Se trata de "crear una red fuerte de apoyo que permita la práctica de las artes vivas y la cultura contemporánea", en concreto de la danza, según han explicado en una entrevista con Europa Press en la sede Antonio Machado, donde esta semana se desarrolla la escuela.

Con respecto al espacio que ocupa esta iniciativa en la institución universitaria, han destacado la aparición de artistas andaluces con experiencia en el extranjero que regresan a esta escuela, que deberá fortalecer las conexiones entre profesionales.

"Muchos creadores andaluces que tienen trayectoria internacional han vuelto o han estado aquí sembrando el terreno nacional e, incluso, el local, aunque realmente las redes son bastante escasas y hay necesidad de fortalecer conexiones", ha declarado Moreno.

En este sentido, han subrayado que el objetivo de este proyecto ha sido, desde el principio, "fortalecer la red y que se vaya asociando a otros centros similares", con el fin de consolidar espacios donde el arte "tenga asiento" y no esté "en la sombra".

Sobre el papel de la danza dentro de la oferta artística de la UNIA, han explicado que, aunque la divulgación de los cursos principalmente es artística, la danza ha ocupado un lugar especial. Y ello, puesto que su objetivo es "crear conocimiento a través del cuerpo o desde el cuerpo, que es algo que otras artes no tienen", combinando contenido artístico con una dimensión humanística.

En esta línea, han valorado también que se han promovido proyectos de investigación que han traído los alumnos y que han ido creciendo en ediciones consecutivas, generando así "conocimiento a través del movimiento y el cuerpo" que trasciende la formación puntual.

Para Moreno y Ballesteros --de la Universidad de Jaén y del Conservatorio Superior de Danza de Málaga, respectivamente--, en esta quinta edición de la Escuela de Danza, ha alcanzado la consolidación institucional necesaria para garantizar su continuidad.

Han añadido que sus esfuerzos van dirigidos a fomentar esa permanencia, transformando la experiencia inicial en una estructura sólida que trascienda el espacio físico concreto donde se desarrolla la actividad.

Sobre las expectativas de esta semana de formación, han señalado que esperan que los alumnos "tengan inquietudes, problemas, preguntas y, sobre todo, que genere esperanza como una ilusión de que esta escuela es una "forma para la vida".

"Nuestro deseo es que cada participante se lleve cada uno un proyecto diferente cuando acabe este curso y se debe comparar esta experiencia con una maleta que se llena de regalos en forma de preguntas, en forma de ideas nuevas, de proyectos que generen mucha alegría y creatividad dentro de esa energía positiva", han concluido.