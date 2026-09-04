Experto afirma en la UNIA que el jazz "vive su mejor momento en España", a pesar de la escasa difusión mediática

El músico Sergio Albacete. - UNIA

BAEZA (JAÉN), 3 (EUROPA PRESS)

El músico Sergio Albacete ha afirmado que España y los músicos de jazz españoles "viven el mejor momento de su historia", a pesar de la escasa difusión en los grandes medios de comunicación.

Así lo ha manifestado en una entrevista concedida a Europa Press en la sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), de Baeza (Jaén), donde ha dirigido el encuentro 'Raíces en diálogo: folklore, jazz y tradiciones afro-latinoamericanas desde Jaén'.

Albacete ha cuestionado la percepción de que el género pueda estar "en declive" entre las nuevas generaciones. "Si percibimos como realidad lo que sale en la radio, en la tele o lo que se reproduce en Spotify, entonces evidentemente el jazz no es una música de moda, pero los datos demuestran lo contrario", ha señalado.

Pese a esa buena salud, el también profesor del Conservatorio Profesional de Música Ramón Garay ha criticado el sistema educativo español. A su juicio, "está obsoleto y anticuado" y se "están dando clases como en el siglo XIX".

Además, ha rechazado culpabilizar a las nuevas generaciones por el desinterés hacia ciertos géneros musicales. En su opinión, "hay una brecha cultural" en la que se pone foco en ellas, pero "somos nosotros los que no hemos sabido ajustarnos a esas realidades y a esas inquietudes".

Por otro lado, ha aludido a la conexión del jazz latino con Andalucía: "La cultura del jazz latino está muy emparentada, incluso mucho más que el jazz norteamericano, con la tradición andaluza, ya que tenemos rítmicas comunes con el continente africano que ha influido tanto en Andalucía como en Estados Unidos", ha comentado.

El músico ha recordado, igualmente, la llegada de artistas norteamericanos a Europa, donde observa que "el mejor" jazz, entre los que ha destacado a Duke Ellington en los años 60. A su juicio, Europa ha tenido "mayor respeto artístico" por sus obras que en su propio país de origen.

El experto se ha detenido también en la programación de municipios españoles: "Es una auténtica vergüenza que los festivales de jazz en España programan dependiendo de las reproducciones que tenga ese grupo en el Youtube", ha dicho, no sin defender que "se debería buscar la calidad".

Más allá de eso, ha valorado que, en el caso de la provincia de Jaén, la cultura jazzística ha "calado" con iniciativas como el Festival Internacional de Música y Danza o las aulas de jazz en conservatorios.

Finalmente, ha valorado la experiencia de dirigir el curso Raíces en diálogo: folklore, jazz y tradiciones afro-latinoamericanas desde Jaén en la UNIA. Un "auténtico honor y placer" que, además, viene a ser un premio al esfuerzo, a la constancia y a la dedicación de un músico que, según ha añadido, lleva a Jaén por bandera por todo el mundo.

CURSOS DE VERANO

El encuentro ha pretendido profundizar en el material melódico propio del folklore jiennense, su maleabilidad y adaptación al tratamiento jazzístico, la profundización en las rítmicas afro-latinoamericanas y el acompañamiento en estas músicas, entre otros materiales.

Para ello, ha contado con ponentes como Daniel Amat, productor musical y pianista cubano; Sergio Díaz, baterista y percusionista, y Mariano Pollet, músico multiinstrumentista, especializado como contrabajista cubano.