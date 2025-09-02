Experto considera "imparable" el cambio en el modelo de exhibición de cine impulsado por las plataformas

El profesor de Psicología y cinéfilo Ángel Cagigas en la Sede Antonio Machado de la UNIA. - EUROPA PRESS

BAEZA (JAÉN), 2 (EUROPA PRESS)

El doctor en Psicología y Filosofía y profesor de Psicología en la Universidad de Jaén Ángel Cagigas ha considerado "imparable" el cambio en el modelo de exhibición de cine que ha supuesto la aparición de las plataformas.

Una forma de consumo que "desvirtúa un poco la experiencia" en comunidad y ha contribuido al cierre de salas, pero que también ofrece más posibilidades de mostrar sus productos a quienes empiezan en este mundo.

Así lo ha indicado en una entrevista a Europa Press en Baeza (Jaén), donde dirige el encuentro 'El cine por dentro: La verdad de la mentira', en el marco de los Cursos de Verano que organiza la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en su Sede Antonio Machado.

El objetivo es ofrecer una visión amplia sobre qué es el cine y cómo se construye. "Hay muchas intervenciones que son más técnicas y profesionales, además, todas los docentes son personas que trabajan en el cine, que han hecho documentales, películas de ficción, cortometrajes, festivales o guión", ha comentado.

Cagigas ha destacado, además, que se busca que el alumnado --variado, desde gente del gremio hasta personas aficionadas, que quieren saber cómo funciona y quieran atreverse con algún tipo de producción propia-- se entusiasme y salga con ganas de hacer cosas.

"Esa ilusión es lo fundamental, ya que el que persevera, continúa y tiene una idea clara y quiere sacarla adelante, normalmente lo consigue", ha considerado el experto.

Ha apuntado que "es difícil vivir del cine ahora mismo" y "hay un porcentaje relativamente pequeño de profesionales que viven exclusivamente de él", de modo que "la mayoría tiene que tener otros tipos de trabajos".

No obstante, ha afirmado que esté campo está ampliándose cada vez más porque "vivimos en una sociedad que cada vez es más audiovisual" y eso genera más trabajo y demanda. De ahí que tenga la sensación de estar "en un momento que tiene futuro".

"Antes, el cine se nutría de sí mismo, ahora lo audiovisual se introduce en muchísimos ámbitos", ha manifestado. Como ejemplo, se ha referido a empresas publicitarias, puesto que la publicidad ahora va ligada al audiovisual y "hace 20 o 30 años, eso no se daba".

También ha dicho que se puede hacer un cine "relativamente barato". "Hace unos años montar una película era carísimo y estaba al alcance de muy pocos. Tenías que tener detrás a una productora potente, pero hoy en día los equipos han abaratado y las producciones pueden hacerse de una forma más 'amateur'", ha explicado.

Algo que, en su opinión, ha hecho muchos aficionados se han atrevido a realizar unas producciones de calidad que pueden ofrecer la oportunidad de "dar un salto" a una mayor profesionalización.

"Los festivales en ocasiones son demasiado cerrados y cuentan con gente del gremio, eso está muy bien, pero cuando abres de alguna manera las puertas, permites que acceda gente muy variopinta y eso siempre enriquece", ha reflexionado.

ESTRUCTURA

Cagijas ha declarado que la construcción del cine en sí no ha variado y existe "una estructura a la hora de hacer cualquier producción que tiene que ver con una serie de etapas --preproducción, producción, postproducción y montajes entre otros-- que no han cambiado".

Por el contrario, lo que sí ha sufrido cambios "enormes" es la manera de consumir el cine. "Hace 20 o 30 años, el cine se consumía fundamentalmente en salas para ello o en la sala de tu casa viendo la televisión con las poquitas cadenas que se podían ver teniendo una oferta muy limitada", ha indicado.

Sin embargo, en la actualidad hay "un montón de plataformas distintas que tienen una oferta de millones de títulos" y se puede "ver cine en un ordenador, en una tablet o en un móvil".

"Es cierto que eso desvirtúa un poco la experiencia del cine porque, cuando se inventa, tiene un objetivo de disfrute en comunidad, para verse en una sala a oscuras con mucha más, gente para generar un clima particular", ha precisado. No obstante, ha agregado que también abre más posibilidades de que la gente que empieza pueda mostrar sus productos.

Por último, ha lamentado que se han ido cerrando cada vez más salas de cine, especialmente en los centros de las ciudades. "Eso sí ha cambiado, el modelo de exhibición y eso va a ser imparable", ha subrayado el profesor de la UJA, quien ha incidido en que el consumo más masivo de cine se hace de forma privada, en las casas.