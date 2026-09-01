Experto defiende en la UNIA un régimen fiscal específico para entidades deportivas y deportistas

El catedrático de Derecho Financiero en la Universidad de Huelva José Antonio Sánchez. - UNIA

BAEZA (JAÉN), 1 (EUROPA PRESS)

El catedrático de Derecho Financiero en la Universidad de Huelva José Antonio Sánchez ha defendido un régimen fiscal específico para los clubes deportivos y para los deportistas, con el objetivo de fomentar la actividad deportiva.

Así lo ha manifestado en una entrevista concedida a Europa Press en la sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), en Baeza (Jaén), donde participa como ponente del curso de verano 'Derecho y deporte. Cuestiones relativas a la solución de litigios en el deporte'.

Sánchez ha aludido a la ausencia de una normativa fiscal que favorezca el deporte, tanto para la entidad deportiva como para los deportistas, algo que ha señalado como uno de los principales problemas que afecta a este ámbito en España.

Respecto a los factores que han provocado el "déficit fiscal" para el deporte, el experto ha puesto el acento en la falta de seguridad jurídica que ha caracterizado el régimen tributario deportivo, punto en el que ha añadido que tanto los clubes como los deportistas se han quejado de que los problemas persisten desde hace años sin solución.

En este sentido, ha destacado que la mayoría de esos problemas se han mantenido desde hace más de una década, lo que demuestra que "el problema es incentivar, por parte de autoridades públicas, la actividad deportiva".

Además, ha criticado la discriminación fiscal que han sufrido los deportistas respecto a otros profesionales que se trasladan a España. "Cuando hay ventajas en Italia, en Francia o en Inglaterra, pues los deportistas se sienten excluidos, porque viene un profesional de la pintura muy bueno y tributa el 24 por ciento, pero el deportista que viene tributa el 46 por ciento", ha declarado.

De esta manera, el régimen tributario de los deportistas ha sido especialmente cuestionado por Sánchez, para el que la corta carrera deportiva debería ser considerada a la hora de establecer sus obligaciones fiscales.

Ha señalado, igualmente, que los deportistas "han obtenido su riqueza en pocos años" y "suelen tributar por impuestos sobre la renta", lo que ha generado una carga tributaria desproporcionada en comparación con otros sectores profesionales.

En cuanto a los derechos de imagen, el catedrático ha hablado de la inseguridad jurídica que ha rodeado esta materia, explicando que la Agencia Tributaria ha diseñado un plan de actuación diferente al planeado por los tribunales de justicia.

Ha hecho referencia a la antigua ley Beckham como ejemplo de régimen diferenciado que, aunque existió, no se aplicaba a todos los deportistas. "La antigua ley Beckham se convirtió en ley Beckham porque fue él quien vino aquí", lo que ha demostrado la ausencia de un "régimen diferenciado" que ha perjudicado, especialmente, a los deportistas de menor nivel económico.

Así las cosas, ha defendido como alternativas para incentivar el deporte, "para los clubes deportivos, patrocinar o favorecer un régimen fiscal adecuado, el dejar dinero en el deporte" y "para los deportistas, que se tengan en cuenta el régimen, la corta duración de su entidad, que al final tiene sus consecuencias".

CURSO DE VERANO

El curso de la UNI 'Derecho y deporte. Cuestiones relativas a la solución de litigios en el deporte' se celebra hasta el jueves con la dirección de Ignacio Benítez, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Jaén y presidente del Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía, y Diego Medina, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Córdoba y secretario de este tribunal.

Pretende ofrecer una formación integral y especializada en uno de los sectores jurídicos con mayor proyección profesional y abordar los fundamentos del derecho deportivo, comenzando por el estudio del origen y naturaleza de los juegos deportivos. Como uno de los ejes centrales del mismo, se estudia el Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía.

Junto al catedrático José Antonio Sánchez, cuenta con ponentes como Miguel Díaz, presidente del Comité de Apelación de la Real Federación Andaluza de Fútbol y catedrático de Derecho Penal de la Universidad de León; María Dolores García, presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla y miembro del citado tribunal andaluz, o José Luis Guzmán, árbitro de primera división de la Real Federación Española del Fútbol y licenciado en Derecho y ADE.

También participarán María del Amor Albert, jefa de lo Contencioso del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y presidenta de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Sevilla; Eugenio Benítez, secretario general de la Agencia Andaluza de la Competencia y miembro del Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía. Como también lo son Eloísa Carbonell (catedrática de Derecho Administrativo de la UJA); Marta Ferrer, licenciada en Derecho, y Santiago Prados, profesor asociado de Derecho Administrativo de la Universidad de Cádiz.

A ellos se suman Ignacio Jiménez, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada, director de la Cátedra de Derecho Deportivo y director de la Escuela Nazarí de Derecho Deportivo, y Miguel Ángel Vaquero, abogado especializado en derecho y gestión deportiva y presidente de la Asociación Española de Derecho Deportivo.