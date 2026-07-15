Experto defiende en la UNIA la viticultura ecológica como "necesaria" en el sector del Condado de Huelva

El ingeniero agrícola y ponente del curso de verano 'Vinos y vinagres del Condado de Huelva', Victor Manuel Nuñez - UNIA

LA RÁBIDA (HUELVA), 15 (EUROPA PRESS)

El ingeniero agrícola y ponente del curso de verano 'Vinos y vinagres del Condado de Huelva' Víctor Manuel Núñez ha defendido que "la viticultura ecológica y sostenible ha dejado de ser una opción residual para consolidarse como una tendencia mayoritaria y necesaria en el sector vitivinícola del Condado de Huelva", así lo ha sostenido en los cursos que imparte de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en la sede de La Rábida, situado en Palos de la Frontera (Huelva).

En nota de prensa, la UNIA ha incidido que para el experto y asesor agrícola, la innovación y el respeto al patrimonio de siglos no son conceptos "excluyentes" en el viñedo, sino "complementarios". "Siempre estamos innovando, sobre todo en prácticas medioambientales y otros sistemas de producción", ha explicado Núñez, tras señalar que la viticultura destaca por ser un "cultivo medioambientalmente sostenible y de bajo impacto".

Por ello, ha defendido que las prácticas del manejo tradicional "ayudan activamente a mitigar y mejorar el impacto de la agricultura frente al calentamiento global". Al abordar el estado de la producción ecológica en la comarca, el ponente ha descartado que se trate de un mercado marginal. "No es un nicho minoritario; al contrario, cada vez hay una tendencia hacia estas prácticas ambientales que protegen el entorno", ha aseverado.

A su vez, Núñez ha incidido sobre la "paulatina" desaparición de ciertas técnicas tradicionales de viticultura de precisión que son "clave" para la durabilidad , como "la mejora de la poda o las tradicionales castras", "corren el riesgo de extinguirse". "Estas prácticas se están perdiendo un poco por el tema del relevo generacional", ha lamentado.

El ingeniero también ha destacado la relevancia que tiene la geología sobre el perfil sensorial de las elaboraciones de la comarca. "El suelo juega un papel fundamental; los suelos son los que le dan una identidad personal a los vinos", ha argumentado, tras añadir que el "terruño" es el responsable directo de "dotar de características organolépticas únicas" a los vinos y vinagres, fruto de la combinación entre los minerales de la tierra y la climatología de la zona.

Como conclusión, Núñez ha lanzado un llamamiento a los jóvenes viticultores que comienzan su andadura profesional en la comarca: "Conservemos ese patrimonio cultural y agrícola que ha hecho importantes a tantos pueblos en torno al Condado".

CURSO DE VERANO

Víctor Manuel Núñez es ponente dentro del curso de verano 'Vinos y vinagres del Condado de Huelva: cultura, territorio y gastronomía', organizado por la Universidad Internacional de Andalucía en La Rábida del 14 al 17 de julio.

Esta formación, en colaboración con el Consejo Regulador Condado de Huelva, tiene por objeto "dar a conocer las riquezas gastronómicas de Huelva, potenciar la comprensión del valor diferencial de sus productos de calidad, y visibilizar las oportunidades asociadas al turismo gastronómico, dinamización rural, emprendimiento, mejora de la propuesta hostelera y comercial", ha expresado la entidad universitaria.

Según la UNIA, los objetivos generales se centran en "dar a conocer las riquezas gastronómicas de Huelva, potenciar la comprensión del valor diferencial de sus productos de calidad, y visibilizar las oportunidades asociadas como el turismo gastronómico, dinamización rural, emprendimiento, mejora de la propuesta hostelera y comercial".

"Como resultados esperados, el alumnado fortalecerá su capacidad para interpretar el producto, comunicarlo con solvencia y contribuir a una narrativa territorial atractiva y profesional", ha concluido en su programa del curso.