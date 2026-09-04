Experto destaca en la UNIA la capacidad de la tecnología 'blockchain' para transformar el sector oleícola

El catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial en la Universidad de Jaén Luis Martínez. - UNIA

BAEZA (JAÉN), 4 (EUROPA PRESS)

El catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial en la Universidad de Jaén Luis Martínez ha destacado la capacidad que tiene tecnología 'blockchain' para transformar, a partir de la innovación, el sector oleícola.

Así lo ha manifestado en una entrevista para Europa Press en la Sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), en Baeza (Jaén), donde ha sido ponente del curso de verano 'Digitalización e inteligencia artificial en la cadena de valor de los aceites de oliva'.

"Estas tecnologías no solo son bitcoin, sirven para otras muchas cosas y dan unos valores añadidos a los productos que son muy importantes en el sector del olivar, el cual debe ser consciente de la importancia que tienen estas tecnologías para innovar y ubicarse dentro de lo que es el sector agroalimentario, liderando la innovación", ha afirmado.

A pesar de esta complejidad, ha aludido a un alumnadado motivadado por estar orientado al sector del olivar e interesado en entender cómo mejorarlo con este tipo de tecnologías. "La recepción ha sido bastante buena porque le he dado muchas cosas que pensar sobre la situación crítica del sector", ha comentado Martínez.

En este punto, ha hablado de la "crítica" situación del sector a la hora de tomar decisiones para su transformación, para lo que las tecnologías serán parte fundamental, desde el punto de vista de la transición digital y desde un cambio real de productos financieros.

"Hay que innovar con tecnologías que verdaderamente garanticen que la información que proporcionamos al cliente es real y, además, que seamos capaces desde el punto de vista financiero facilitar al agricultor acceso a la financiación de una manera simple y rápida, que es uno de los problemas que se están encontrando también en el sector", ha enfatizado.

En este sentido, ha apuntado que, desde la Universidad de Jaén, se está realizando una labor divulgativa para evitar que los jóvenes piensen en criptomonedas cuando se hable de 'blockchain', al tiempo que muestra los resultados de estas tecnologías en el mundo oleícola podrá mejorar procesos de forma clara.

"Estamos desarrollando herramientas que permiten implementar y dar solución a estos problemas que nos encontramos hoy en día en la sociedad a través de estas tecnologías e, incluso, hemos ido a institutos, ya a un nivel más educativo, para enseñarle a los alumnos las herramientas desde el principio para que las comprendan", ha indicado.

Martínez ha incidido en que el sector oleícola necesitará de las nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia, beneficios y la producción. A su juicio, además, la capacidad de conseguir beneficios motivará tanto los actuales profesionales del mundo agrario como a las nuevas generaciones.

"Las importaciones de países terceros, como puede ser Marruecos, como puede ser Túnez, están creciendo, y si ese nivel de producción sigue creciendo y el nuestro queda estancado, nos vamos a enfrentar a un problema grave", ha señalado, no sin abogar por una visión diferente para evite que la situación del sector empeore.

El encuentro 'Digitalización e inteligencia artificial en la cadena de valor de los aceites de oliva: del campo a la mesa', se ha celebrado esta semana en la UNIA con la dirección del catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados de la UJA Manuel Parras.

Ha tenido como objetivo mostrar herramientas, como la digitalización y la IA, que hagan al sector más competitivo, eliminando las barreras que puedan percibirse, fundamentalmente, por falta de conocimiento.