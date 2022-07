Experto en economía señala las ventajas tecnológicas del 'universo cripto' en multitud de usos y aplicaciones

LA RÁBIDA (HUELVA), 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El profesor de la Universidad de Sevilla (US) y codirector del 'Curso práctico sobre el universo de las criptomonedas' de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) Diego Barbadilla ha señalado las ventajas tecnológicas que ofrece el 'universo cripto'. El profesor ha incidido en la necesidad de profesionalizar el sector y agradece este tipo de iniciativas para formar a todos los interesados en este universo.

En una entrevista para Europa Press, el profesor ha señalado que el curso de la UNIA de esta pasada semana tuvo tres objetivos principales. El primero ha sido "el de la inversión y especulación, que es la que más se conoce y ha atraído a mucha gente para hacerse rico en muy corto plazo, y eso es mentira" señala que "es un mundo totalmente manipulado", por lo que "en el curso se ha tratado de enseñar que lo importante no es la rentabilidad, sino controlar el riesgo en todo momento y darles herramientas para que puedan analizar por sí mismos".

El segundo "el de la parte de las finanzas descentralizadas", ha supuesto "un pilar muy importante, ya que va a convivir con las finanzas tradicionales --las que hace la banca--, por lo que tiene un potencial muy importante al ser más eficiente, rápido y barato". En este sentido ha añadido que "también les hemos dicho los peligros que hay, como las estafas o los 'hackeos' y les hemos dado herramientas para que eviten esto".

El tercer tema "es la propia tecnología que incorpora este 'universo cripto', el de la cadena de bloques, lo que supone un cambio de paradigma sobre como se ve la economía o la política", entre otros. Ha incidido en "explicar las empresas que están incorporando esta tecnología y como se puede hacer de todo en aquello que sea susceptible de hacerse un contrato".

Ante los posibles inconvenientes, Barbadilla ha sido claro, "nadie da duros a cuatro pesetas". Así, "es necesario tener un mínimo conocimiento para acceder a este universo, además de tener 'cabeza' para evitar estafas, pues esto es un mundo virtual y hay que tomar las mismas precauciones que se toman en la vida ordinaria cuando tenemos una relación con un banco".

En este sentido ha afirmado que "la ciudadanía tiene que tener formación financiera" y ha apuntado a que "el actual programa que realiza la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Banco de España y el Ministerio de Asuntos Económicos obvia los conocimientos sobre 'criptos'".

En cuanto al curso, el profesor de la US se ha congratulado del resultado del mismo ya que "los alumnos nos han evaluado con un sobresaliente, tanto al curso, como a cada profesor, y han quedado muy contentos con la formación que les hemos dado en tan solo 25 horas".

LAS POSIBILIDADES DEL 'UNIVERSO CRIPTO'

Barbadilla ha explicado que el 'universo cripto' "consiste en la descentralización, por lo que no regulado y supervisado". Así, "a los poderes fácticos no les interesa ese desarrollo, porque se trata de un universo democrático, libre, eficiente e instantáneo, por lo que tratan de regularlo en lugar de formar a la ciudadanía para que puedan tener ese acceso y disfrutar de sus ventajas", ha señalado. "Hay mecanismos de control, todo es de código abierto, cualquiera puede ver todos los movimientos", ha afirmado. "Es anónimo porque no está identificado, no intervienen personas, sino algoritmos".

Para el experto, "lo importante no son las criptomonedas, sino la tecnología, que además es un muy sencilla, pues es una base de datos que está descentralizada --en millones de ordenadores en todo el mundo--, que esta encriptada y que cuentan con nodos --otros ordenadores-- que se dedican a validar las transacciones, con lo cual es totalmente segura", ya que "en los ataques que hay es muy difícil que se pongan de acuerdo millones de ordenadores en todo el mundo".

En este sentido, Barbadilla ha puesto en valor los esfuerzos de las universidades de Andalucía que "van por delante de los poderes públicos, prueba de ellos es este curso de la UNIA". "Somos pioneros en trasmitir conocimientos y tecnología", ha sentenciado. "A medida que la iniciativa privada --como por ejemplo BMW-- tome conciencia de la bondad de esta tecnología, se desarrollará aún más y seremos pioneros".

"Además de este curso de la UNIA, existen diversos proyectos, como el de la Escuela de Ingenieros de la US sobre la trazabilidad de los aceites vegetales, o el de la Universidad de Málaga (UMA) que desarrolla la tecnología de los museos. También existen otras iniciativas en las universidades de Cádiz y Granada. Si este desarrollo va entroncado con otras tecnologías como el Internet de las Cosas (IoT), la inteligencia artificial o el 5G, en Andalucía seremos pioneros".

Sobre el futuro, Barbadilla ha añadido que "informes como el del Banco de España empiezan a recoger estas ventajas como la creación de nuevos activos financieros". Así "el Banco de España concluye que hay una presencia significativa y una adopción no desdeñable del 'universo cripto' en nuestro país y cuando se dice esto, yo creo que los poderes públicos deben tener conciencia, que hay que formar ciudadano y que hay que desarrollar la tecnología". Además ha pronosticado "una 'limpieza del mercado' de las cripto, donde van a desaparecer muchos inversores que no tiene conocimiento y ecosistemas que creados para estafar".