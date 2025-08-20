Experto en gestión cultural advierte en la UNIA que "la falta de presupuesto condiciona el trabajo" en este ámbito

BAEZA (JAÉN), 19 (EUROPA PRESS)

El gestor cultural José María Luna ha advertido de que "la falta de presupuesto condiciona el trabajo" en este ámbito y, específicamente, en la administración de museos, donde se hace "imposible" crear un departamento de marketing o de captación de recursos o de fondos.

Así lo ha explicado en una entrevista a Europa Press en Baeza (Jaén), donde dirige el curso 'Comunicación institucional y marketing cultural de instituciones y museos', enmarcado en los Cursos de Verano que la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) celebra en su sede Antonio Machado.

El curso se centra en los procesos de la comunicación de instituciones culturales especialmente de los museos. En estas ponencias se entenderá la comunicación como una parte de un proceso "estratégico", que es la aplicación del marketing no solo de forma puntual o relacionada con la actividad.

"Comunicar es contar con una intencionalidad estratégica para dar a conocer mejor la actividad de esa institución cultural y captar a distintos tipos de público", ha manifestado Luna.

El director ha recordado que "el mundo y los modos de comunicar y aplicar el marketing están cambiando y se están aplicando en numerosos sectores". Sin embargo, también ha remarcado que el sector cultural por su "directa vinculación --en general-- con la administración pública, siempre va un poco a la cola".

UNIÓN "IRROMPIBLE": CULTURA Y COMUNIDAD

Igualmente, ha afirmado que las instituciones culturales "no tienen ningún sentido" si no están trabajando en relación al público, por lo que para llegar a él se debe conocer a fondo la institución y entender el cómo llegar y actuar. "Nada ha tenido sentido en la cultura si no es en relación con la comunidad y los públicos", ha enfatizado.

Tras subrayar que "lo que no se comunica no existe", ha aludido a la importancia de la comunicación en el contexto cultural. También ha mencionado que "hay que saber dónde, cómo y a quién comunicar en cada momento". Ha añadido que el marketing se aplica en las sociedades de forma general y que "los más grandes y los que tienen más potencia lo hacen muy bien, por lo que hay que intentar comunicar de una manera lógica".

No obstante, según ha apuntado Luna, el sector cultural tiene una dificultad añadida respecto a otras actividades y es que "la cultura podemos necesitarla o no". De ahí que se utilizan estrategias que "empujen" al cliente para que "sienta esa necesidad".

Al hilo, ha afirmado, por ejemplo, que "la obligación del personal no sólo es tener el museo, sino hacer que la gente lo quiera y lo haga propio". Para alcanzar esta meta, ha recomendado conocer las debilidades y fortalezas de la institución y, una vez identificadas, detectar las amenazas y oportunidades para "hacer que funcionen en beneficio de la comunidad".

"Se ha crecido en comunicación, pero, en mi opinión, no en una comunicación integrada en una estrategia global y con una perspectiva a medio y largo plazo", ha considerado. Ha adelantado, además, que "la inteligencia artificial, ahora que está a disposición del público, va a cambiar muchos procesos y muchos modos de actuar".

DESAFÍOS

Así, Luna ha reflexionado sobre el poder de la comunicación para determinar el éxito o fracaso de un museo, "si no comunico no existo, pero, si comunico y no lo hago bien, sigo teniendo una existencia triste", ha afirmado.

"O crecemos como va creciendo todo o nos vamos retrasando", ha resumido el que fuera también director de la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Picasso, Colección del Museo Ruso y Centre Pompidou de Málaga al referirse a los principales desafíos del sector.

Por un lado, ha mencionado la falta de presupuesto que "condiciona el trabajo", ya que hace "imposible" crear un departamento de marketing, un departamento de captación de recursos o de fondos. "Si no captas recursos y fondos no puedes crecer, si no haces una actividad de interés con un presupuesto razonable, no vas a poder vender nada. Si no mejoras tu producto, no lo puedes vender", ha advertido.

Por otro lado, ha puesto de relieve la necesidad de sensibilización y profesionalización de los encargados de tomar las decisiones y ejecutar las actuaciones necesarias para lograr los objetivos.

Al respecto, ha destacado que en este Curso de Verano de la UNIA se encuentran tanto profesionales activos en el área como jóvenes que están comenzando. "Gracias a este curso y muchos otros, esos alumnos ya tendrán una especial sensibilidad a la hora de tomar decisiones cuando lleguen", ha celebrado.

"La cultura, en mi opinión, es un servicio esencial para la condición humana y para mejorar la sociedad porque es el convencimiento que tenemos los que trabajamos en cultura", ha concluido.