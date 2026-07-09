Experto en ingeniería de minas destaca en UNIA que la faja pirítica andaluza es "referencia global en tecnología minera"

El director del curso 'Minería Inteligente: Tecnología, Automatización y Sostenibilidad' y doctor por la Universidad de Huelva, Domingo Carvajal - EUROPA PRESS

LA RÁBIDA (HUELVA), 9 (EUROPA PRESS)

El director del curso 'Minería Inteligente: Tecnología, Automatización y Sostenibilidad' y doctor por la Universidad de Huelva, Domingo Carvajal, ha destacado que "los temas más avanzados en minería están en la faja pirítica" y ha subrayado que esta región andaluza se ha convertido en un "referente mundial" en "innovación tecnológica minera".

En una entrevista concedida a Europa Press, el director ha reconocido que España sigue siendo "potencia" en recursos mineros pero está "todavía lejos" de otros países, afirmando que "nunca en España se ha creído en la minería" y que "nadie ha querido invertir, por lo tanto, no hay compañías mineras españolas apenas".

Sin embargo, ha manifestado su optimismo sobre el cambio de tendencia, asegurando que "eso está cambiando también" porque "ya hay, por ejemplo, muchos bancos españoles que ya invierten en minería", viéndose el sector como "un sector de futuro, un sector económico más, no un sector económico viejo y antiguo, sino muy tecnificado, muy tecnológico, muy moderno, muy nuevo y muy necesario para la sociedad".

Carvajal ha explicado que la 'Cátedra Santa Bárbara', que organiza el curso de verano, ha sido financiada por los cuatro colegios de ingenieros técnicos de minas con representación en Andalucía, con el objetivo de "realizar actividades que fueran en beneficio de la profesión de la ingeniería técnica de minas", ahora conocida como grado en ingeniería minera.

El director ha comparado la situación actual con su época de estudiante, y señala que "para ver lo más avanzado y lo más tecnológico, había que ir a Suecia", mientras que ha asegurado que "ellos hoy lo tienen aquí", refiriéndose a los estudiantes actuales de la región.

El doctor por la UHU ha ilustrado este cambio con un ejemplo práctico de las minas de Huelva, tras explicar que cuando él hacía las prácticas, "un verano era en el departamento de teografía, otro verano era en el departamento de medio ambiente", mientras que ahora "ha venido un ponente de 'Sandfire Matsa', una de las minas de Huelva y es una sala donde comparten datos de un centro de datos y todo va llegando".

"La inteligencia artificial está transformando completamente el sector minero, ya que los programadores de IA que programaban ayer o el año pasado una cosa, hoy se ha convertido en otra distinta, lo que ha permitido que todo sea más rápido, más eficiente y más colaborativo", ha explicado el doctor Carvajal.

CURSO SOBRE MINERÍA INTELIGENTE

Bajo el título 'Minería Inteligente: Tecnología, Automatización y Sostenibilidad', dirigido por el profesor titular de la Universidad de Huelva Domingo Carvajal Gómez, se analiza el paradigma del Smart Mining, con la inteligencia artificial, la automatización avanzada y el blockchain como ejes de una minería "más segura y sostenible en la obtención de minerales críticos como el litio o las tierras raras".

Durante este encuentro diferentes profesionales de empresas con importancia en el sector harán de ponentes del curso, entre los que destacan los responsables de distintas empresas como Sandvik Mining, Boliden Group, Sandfire Matsa o Metso, junto al titular de la Universidad Politécnica de Madrid Ángel María Tobar Escudero.

El director del curso, Domingo ha asegurado que la escuela ha alcanzado "los mayores números de alumnos de la historia" en los últimos años, y destaca especialmente que "no ha habido nunca 60 alumnos en primero de ingeniería minera". Carvajal ha manifestado estar "muy ilusionado" por esta cifra récord y por el perfil del alumnado que está llegando a la institución.

Carvajal ha subrayado que entre estos 60 alumnos "empieza a haber mucho talento" y ha reconocido que "no habíamos sido capaces de atraer hacia la carrera gente con tanto talento como ahora". Además, ha destacado que los estudiantes de primer curso muestran una actitud excepcional, ya que los ve "ilusionados, motivados, haciendo preguntas muy interesantes" y es "un papel" que "jamás" él pensaría ver en unos alumnos de primero".

El director ha destacado cómo la experiencia internacional abre perspectivas globales a los estudiantes, permitiéndoles visualizar oportunidades laborales en el extranjero. "Les abre la mente de decir, oye, que hoy estás aquí pero, si tienes inglés, tú mañana puedes estar trabajando en Australia o Canadá".

"En España comienzan a surgir oportunidades empresariales de primer nivel, como 'Intech', que es una empresa tecnológica de primer orden mundial" dirigida por la española Eva María Láez, lo que demuestra que "se empieza a abrir un poco el mundo aquí en España también, ha concluido el director del curso.