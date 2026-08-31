Experto observa una menor violencia en el deporte profesional frente a un aumento de casos en el ámbito 'amateur'

El presidente del Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía, Ignacio Benítez. - UNIA

BAEZA (JAÉN), 31 (EUROPA PRESS)

El presidente del Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía, Ignacio Benítez, ha observado una menor presencia de violencia en el deporte profesional frente a un aumento de casos en el ámbito 'amateur'.

Así lo ha manifestado este lunes en una entrevista concedida a Europa Press en la sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), donde dirige el curso de verano 'Derecho y deporte. Cuestiones relativas a la solución de litigios en el deporte'.

Benítez ha aludido a la persistencia de violencia en los campos y pistas deportivas durante cada fin de semana, aunque con diferencias. De este modo, ha hablado de una disminución en el mundo profesional, que ha comenzado a regularizar la "normalidad" con estrictas medidas, mientras que hay un incremento en el ámbito aficionado.

"Parece que el juego está centralizado en las grandes ligas y la realidad es que en el deporte sigue habiendo problemas con los padres que no saben educar a sus hijos o personas que no saben que en el deporte se pueden equivocar los árbitros, a los que se les sigue maltratando, teniendo que salir corriendo de los campos de fútbol muchas veces", ha afirmado.

En este sentido, ha valorado que el deporte profesional ha conseguido rebajar los problemas que se daban hace unas décadas, en parte, gracias a un órgano regulador más estricto y a mayores restricciones sociales que lo han convertido en un "lugar seguro".

Benítez ha destacado la complejidad del marco legal deportivo, punto en el que ha precisado que las organizaciones y las instituciones deportivas de base son instituciones privadas, aunque con funciones públicas delegadas.

Respecto al Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía, ha explicado que "es un órgano administrativo que abarca o trata de abarcar todos los conflictos que pueden surgir en torno al deporte". "De hecho, se estructura en un pleno y en tres secciones", ha comentado.

Además, el también catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Jaén ha hecho hincapié en que, pese a estar enmarcado en la estructura de la Junta de Andalucía, es "un órgano autónomo" en sus funciones y resoluciones.

CURSO DE VERANO

En cuanto al curso de verano 'Derecho y deporte. Cuestiones relativas a la solución de litigios en el deporte' --que dirige junto a Diego Medina, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Córdoba y secretario del citado tribunal--, pretende ofrecer una formación integral y especializada en este sector jurídico.

Para ello, ha destacado la experiencia de los ponentes "en la práctica de las distintas esferas de la estructura que afecta al deporte", con "funciones relevantes en la resolución de conflictos deportivos, ya que muchos forman parte del comité disciplinario de la Federación Española de Fútbol o del Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía".

Sobre el alumnado, se ha referido a un perfil "interesante", dado que la mayoría ha formado parte de niveles inferiores de estructuras deportivas que se aproximarán a órganos que deben resolver conflictos en este ámbito.

"Hablamos de un alumnado que se dedica o se va a dedicar a este oficio dedicado al ámbito del deporte y el derecho, así que por lo menos cuando plantean un recurso, una instancia o traten de defender algo, sean conscientes de lo que está haciendo porque los juristas vemos que un pequeño club se quiere defender ante nosotros y no conocen realmente la normativa", ha concluido.