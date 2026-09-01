Experto señala la escasa implantación del arbitraje para la resolución de litigios en el deporte español

El presidente de la Asociación Española de Derecho Deportivo, Miguel Ángel Vaquero. - UNIA

BAEZA (JAÉN), 1 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Asociación Española de Derecho Deportivo, Miguel Ángel Vaquero, ha asegurado que el sistema de resolución de litigios en el deporte español ha afrontado un cuello de botella, provocado por la lentitud de la justicia ordinaria y la escasa implantación de mecanismos como el arbitraje o la mediación.

Así lo ha indicado en la sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), en Baeza (Jaén), donde participa como ponente en el curso 'Derecho y deporte. Cuestiones relativas a la solución de litigios en el deporte'

El abogado especializado en derecho y gestión deportiva ha explicado que la propia dinámica de los tribunales tradicionales choca con los tiempos que exige la alta competición, según ha informado este martes en una nota la UNIA.

"El problema fundamental es el estado actual de la justicia en los tribunales ordinarios. Se debe articular una situación mejor, pero para que el arbitraje funcione debe existir una voluntad real de acuerdo por ambas partes, ya que muchas veces se carece de esa disposición y el conflicto permanece abierto indefinidamente", ha afirmado.

Además, ha precisado que la falta de uso de las vías extrajudiciales no responde a un problema de cualificación técnica, ya que se dispone "de profesionales de primer nivel mundial, muchos de los cuales forman parte de la Asociación Española de Derecho Deportivo".

"España es uno de los países que cuenta con mayor número de miembros que ejercen de árbitros en tribunales internacionales", ha remarcado Vaquero, quien ha atribuido la desconfianza actual a un problema de divulgación institucional.

En este sentido, el jurista ha destacado que el tribunal de arbitraje del Comité Olímpico Español "lleva constituido más de 15 años y, sin embargo, apenas se recurre a él por desconocimiento".

Por otro lado, se ha referido a las prioridades legales y económicas más urgentes para la industria. Entre ellas, ha citado el grave impacto económico que genera la piratería en los derechos audiovisuales y la necesidad de completar el desarrollo reglamentario de la vigente Ley del Deporte.

"La norma anterior databa de 1990 y resulta imprescindible desarrollar los nuevos reglamentos para adaptar la ley a la realidad actual y facilitar la resolución de conflictos", ha manifestado Vaquero.