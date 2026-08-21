Experto señala en la UNIA la "simbiosis" entre la poesía y el flamenco y augura una evolución sin "romper lazos"

Juan Carlos Abril durante su ponencia en la UNIA. - UNIA

BAEZA (JAÉN), 21 (EUROPA PRESS)

El doctor en Literatura Española y director del curso de verano 'Poesía y flamenco' de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), Juan Carlos Abril, ha señalado la "simbiosis" entre ambas disciplinas y augurado una evolución sin "romper lazos".

En una entrevista concedida a Europa Press, ha explicado que, precisamente, esa relación es la que ha llevado a organizar esta actividad formativa en la Sede Antonio Machado, de Baeza (Jaén), donde se ha impartido esta semana.

Abril ha afirmado que se "necesita retroactivamente" con el objetivo de formar una "simbiosis". "El flamenco se nutre de la poesía y una buena parte de la tradición andaluza y de la tradición española, pues también se nutre del flamenco a nivel popular, y en algunas muestras a nivel culto", ha señalado.

Ha apuntado, además, a unas relaciones entre flamenco y poesía que han sido transversales a lo largo de su historia, con un continuo diálogo en múltiples niveles sociales, individuales, antropológicos y sociológico.

Respecto al futuro, el experto ha considerado que esa relación "encontrará la forma de ir de la mano" y encontrar sus evoluciones sin la necesidad de "romper lazos", puesto que ambos géneros han ido evolucionando sin separarse tras un siglo y medio de diálogo.

"La poesía, como el flamenco, comparten una característica fundamental y es que ambos géneros están indisolublemente unidos y se caracterizan por su heterodoxia", ha dicho tras subrayar que son artes que "van fusionándose sin purismo y con mucha heterodoxia".

Por otro lado, se ha referido a la evolución del lenguaje poético en la era digital. Abril ha reconocido que existen diversos lenguajes, entre los que ha destacado el lenguajes directo, el lenguaje de la imagen o el lenguaje de la instantaneidad, que han estado "promovidos por las nuevas tecnologías".

Sin embargo, la existencia de estos nuevos lenguajes no ha supuesto la desaparición del lenguaje especializado o aquellos alejados de "la velocidad de los tiempos que corren". Al hilo, ha defendido el mantenimiento de la poesía de gran rigor estético y ha valorado que, pese a las nuevas tendencias, hay escritores y poetas que mantienen estos estándares de calidad literaria.

CURSOS DE VERANO

En cuanto al curso 'Poesía y Flamenco', su director ha hecho un balance "muy positivo" del programa formativo y ha subrayado que la afluencia de alumnos ha duplicado la del curso pasado.

Tras indicar que el tema de poesía y flamenco es muy atractivo, ha valorado su capacidad de atraer a un público más amplio, al tiempo que ha puesto de relieve el nivel "extraordinario" de los ponentes que han pasado por las aulas de la Sede Antonio Machado.

Entre ellos, han estado los escritores Luis García Montero y Felipe Benítez Reyes; el periodista y escritor Juan José Téllez; las cantaoras Carmen Linares y Soleá Morente; el flamencólogo, documentalista y director, guionista y presentador del programa 'Nuestro flamenco' de RNE, José María Velázquez-Gaztelu; o la periodista y directora de la agencia Édere Comunicación y Gestión Cultural, Sara Arguijo.