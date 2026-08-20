El fotógrafo Mario Cea señala la dificultad de captar animales salvajes, que "no responden a razones fotográficas"

El fotógrafo de la naturaleza y ponente del curso de 'Fotografía Nocturna' de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), Mario Cea - UNIA

BAEZA (JAÉN), 20 (EUROPA PRESS)

El fotógrafo de naturaleza y ponente del curso de 'Fotografía nocturna' de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) Mario Cea ha resaltado la dificultad de trabajar ante animales salvajes que "no responden a razones fotográficas", aunque, a su vez, ha señalado "la satisfacción que uno siente al tener un trabajo bien hecho".

Así lo ha manifestado en una entrevista concedida a Europa Press en la sede Antonio Machado, de Baeza (Jaén), donde ha insistido en el nivel de adaptación que deben mantener los fotógrafos ante este tipo de actuaciones, puesto que el animal tiene que entrar en la escena y "colaborar contigo", a base de tiempo, esfuerzo y conocimiento de las distintas especies.

Cea ha identificado al búho real como uno de los animales más complicados de fotografiar, considerado el búho más grande de la Península y con hábitat acantilados o zonas recónditas, lo que dificulta enormemente la labor fotográfica, especialmente "si te quieres pasar un poco de la foto documental y quieres hacer algo un poco más creativo".

"El silencio de la noche es seguro hasta que cualquier rama o movimiento imprevisto los mantiene en síntoma de alerta", ha comentado. Ha añadido, no obstante, que una vez trabajas con ellos, "te das cuenta de que son bastante más confiados, precisamente porque a lo mejor al amparo de la noche pues se encuentran como más tranquilos porque saben que no les va a venir ataques a lo mejor de otros depredadores diurnos".

Preguntado por su amor por la fauna y la fotografía, el ponente ha revelado que encontró mucho antes "la pasión por la fauna que por la fotografía". Sobre esta última, ha apuntado que ha sido un recurso que ha utilizado para todas aquellas imágenes que ha visto a lo largo del día con los prismáticos, con el objetivo de llevarte un recuerdo de las observaciones en la naturaleza.

Cea ha apuntado que, "cuando lees cualquier libro de fauna, cualquier enciclopedia, te van a poner unos rasgos comunes a esa especie". Sin embargo, ha matizado que "cada individuo dentro de la especie varía" y ocurre "un poco como nosotros como raza humana", a la que se puede definir, "pero luego cada uno somos de una manera distinta".

Respecto a su estrategia de fotografía, durante muchos años se ha basado en "buscar un método eficiente", ya que "en sí es complicada", con un tiempo para buscar a este tipo de especies que se ha acrecentado más por la dificultad de encontrar hábitats que "estén más o menos bien o que no sean frecuentados por mucha gente". Factores que, a su juicio, son para el éxito en la fotografía de fauna nocturna.

FOTOGRAFÍA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Respecto al futuro de la fotografía profesional, ha afirmado que se presenta "muy incierto", debido a la implementación de la inteligencia artificial. "Cada vez más valoro una imagen real", ha apostillado, no sin agregar que la sociedad está aprendiendo a diferenciar entre lo auténtico y lo generado digitalmente.

Además, a diferencia de hace décadas, cuando era predecible la evolución tecnológica en fotografía, actualmente existe una "gran incertidumbre" sobre cómo la inteligencia artificial transformará el sector.

"Hace años sí sabías que había una cámara y que iba a salir otra cámara mejor, pero hoy en día no sabemos con exactitud qué va a pasar", ha comentado sobre un cambio que afecta también a otros campos, como la música y la informática.

Para Cea, existe un riesgo de que la población pierda "el concepto de qué es real y qué no es real" con la proliferación de imágenes generadas artificialmente. Sin embargo, ha apuntado que "a lo mejor" la población pondrá mucho más en valor lo que "la realidad te puede ofrecer", en contraposición de lo que "la ficción te puede mostrar con una imagen generada con inteligencia artificial".

EXPERIENCIA

En todo caso, ha hecho hincapié en que la experiencia vivencial de capturar un momento fotográfico será algo que la IA nunca podrá replicar. "Lo que no te va a quitar jamás la inteligencia artificial, ni ningún programa informático, es el vivir el momento, la escena de estar tú allí trabajando con el animal o con la vía láctea o con el castillo", ha asegurado.

Respecto a la utilización de la inteligencia artificial como herramienta profesional, Cea ha advertido sobre la falta de criterio en su aplicación actual y la ausencia de conocimientos profesionales en estos diseños de 'prompts'.

"Si yo soy fotógrafo y me centrara en utilizar la inteligencia artificial, sabría qué decirle para que hiciera una cosa bien hecha, pero es que el problema es que ahora mismo la está utilizando cualquiera, para hacer cualquier cosa", ha declarado.

Tras poner como otro ejemplo de ello la generación de música sin conocimientos previos en la materia, Cea ha subrayado la importancia de "poseer 'expertise'" para usar correctamente esta tecnología, cuyo potencial ha reconocido en otros campos, como la medicina y la ciencia.

Eso sí, en lo que a la fotografía se refiere, ha defendido que "la sensación de vivir eso no te la va a quitar nada". "No te la va a suplir nada y una máquina no va a poder cambiar el sentimiento asociado a capturar momentos auténticos", ha concluido.