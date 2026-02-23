La Fundación Carlos III nombra a la Universidad Internacional de Andalucía como miembro de honor

Archivo - Imagen de archivo del rector de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), José Ignacio García. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Carlos III ha concedido a la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) el nombramiento como miembro de honor, en reconocimiento de su "ejemplar labor docente, científica, tecnológica y de investigación al servicio de las sociedades española e iberoamericana".

Tal y como ha emitido la institución académica en una nota, el rector José Ignacio García ha recibido el diploma acreditativo en la mañana de este lunes manos del presidente de la entidad, Carlos Escudero de Burón, en un acto celebrado en la Sede de La Cartuja.

Durante el mismo evento, el rector ha recibido el reconocimiento, a título personal, como miembro de mérito por su "ejemplar labor profesional, docente e investigadora". En sus palabras, ha afirmado que este gesto de la Fundación Carlos III "no solo nos honra, nos interpela a seguir trabajando cada día para que Andalucía dialogue con el mundo, y para que el mundo encuentre en Andalucía un lugar de conocimiento y cooperación".

"Somos una universidad diferente, que no se encierra en si misma. Que nace por y para las alianzas, con una mirada puesta siempre en Iberoamérica, donde el Grupo La Rábida tiene cada vez más peso. Conscientes, como somos, de lo importante de fortalecer lo que nos une y aprender de aquello que nos diferencia", ha afirmado.

En su intervención, Escudero ha manifestado que "estos foros y premios iberoamericanos son una aportación entusiasta de la Fundación Carlos III a la gran realidad iberoamericana, con cuyos setecientos millones de habitantes compartimos historia, religión, lengua española y portuguesa y cultura".

Asimismo, se ha dirigido hacia la institución y hacia el rector, para señalar que con estos reconocimientos "estamos poniendo en valor su trabajo diario, su generosidad con toda la sociedad y su grandeza, ejemplo de su extraordinaria obra y entrega a las causas más nobles y su amor a la solidaridad y por la libertad".

En contexto, la Fundación Carlos III es una institución privada de ámbito internacional, con especial conexión con Iberoamérica, que tiene como objetivo de sus actividades "el fomento de la cultura, el arte, las ciencias, la justicia, la universidad, la diplomacia y el desarrollo empresarial". Con tres décadas de trayectoria, cuenta entre sus miembros cuarenta presidentes y expresidentes de repúblicas americanas, la mayoría de sus embajadores acreditados en Madrid y un grupo de 800 instituciones y personalidades españolas y americanas.