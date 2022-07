Kiko de la Rica critica el método de nominaciones a los Goya porque la técnica queda relegada a otras categorías

LA RÁBIDA (HUELVA), 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director de fotografía Kiko de la Rica ha impartido una ponencia dentro de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en La Rábida (Huelva). El dos veces ganador de un Goya a la mejor fotografía --Blancanieves (2012) y Mediterráneo (2022)-- ha manifestado que le parece injusto el método de nominaciones de los Goya, ya que "las películas más promocionadas arrastran unas nominaciones que otras que no lo tienen, no son valoradas", por lo que "otras que no tienen un nivel de contenido tan bueno, dejan de ver valoradas sus partes dedicadas a la técnica aunque sean muy buenas". Así, "no me parece que la votación que se hace esté hecha con rigor", ha sentenciado.

En declaraciones a Europa Press, De la Rica ha manifestado que se refiere a "departamentos de maquillaje o de dirección de arte", situación que ha descrito como "injusta". En relación a los académicos, ha señalado que "votan, pero es que hay mucha gente que no ve muchas películas, entonces, las categorías mayores, que son mejor película, guión o intervención, hacen que se pierdan las técnicas". Asimismo ha incidido en que "aunque la película no tenga el nivel de contenido tan bueno, si el vestuario, concretamente es espectacular y a lo mejor no se lleva ningún premio, se lo lleva otra con una calidad muy inferior".

Kiko ha confirmado su próximo proyecto, que será con los argentinos Mariano Cohn y Gastón Duprat. "Se trata de la primera serie que he cogido, me habían ofrecido varias, pero esta me interesan el contenido, los guiones y los directores", a quienes ha calificado como "dos argentinos muy talentosos que me gustan mucho desde que rodé una película con ellos".

Asimismo ha recordado sus últimos trabajos "una comedia con drama rodada en Galicia con Jaime Chávarri", la cual ha afirmado que "ha sido interesante hacerle feliz" porque "creo que es su última película, tiene 80 años", ha sostenido. "También hice una película con una chica de 25 años y he estado con publicidad hasta junio".

Sobre el 'Curso Dirección de Fotografía' donde ha impartido una ponencia en la UNIA, Kiko ha aconsejado al alumnado "que se pongan a rodar ya". "Ahora es más fácil que cuando yo empecé porque hay herramientas al alcance de la mano --cámaras e iluminación-- con la calidad suficiente, así que con poquitas cosas y, sobre todo, con que se junten con gente que quiera dirigir, que quiera contar algo, y que vaya a su lado, crecerán juntos. Creo que este es el proceso".

Así, ha contado su experiencia "antes era muy complicado, era un clan familiar, un coto muy cerrado, si bien en la época que estuve salió una hornada de directores vascos gracias a las subvenciones del Gobierno vasco" según ha destacado, entre otros, a Álex de la Iglesia o Enrique Urbizu.

"Yo hice cortometrajes que fueron premiados, tenían un cierto interés y eso significar arrastrar a los técnicos también, ellos subieron y tuvieron la posibilidad de hacer largometrajes, fuimos de la mano".

Asimismo, De la Rica ha concluido que "cuando hay talento y hay algo de calidad, eso resalta". Además, "hay gente joven que lo está haciendo muy bien porque tienen algo que contar y encima lo hacen bien".

Sobre el mundo del cine digital ha opinado que "está muy bien, pero tiene sus 'peros', ya que gracias a la capacidad de rapidez de trabajar la imagen se han reducido los tiempos de rodaje --el tiempo es dinero--, pero por ello, se deja de cuidar otras cosas, al menos en las producciones medias, porque en las de mayor presupuesto siguen el planteamiento de siempre, el de mimarla más".

Para finalizar, el cineasta se ha referido al sector en España, donde ha puesto en valor que "el momento interesante" en que se encuentra, "porque cada vez hay mejores profesionales y mayor calidad, y eso gusta tanto aquí como en el extranjero".