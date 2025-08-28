Luis Francisco Esplá destaca el carácter "poliédrico" del toreo por su capacidad de percepción desde diferentes sentidos

BAEZA (JAÉN), 28 (EUROPA PRESS)

El extorero y licenciado en Historia del Arte Luis Francisco Esplá ha puesto de relieve el carácter "poliédrico" del toreo, por las cantidad de caras que presenta y su capacidad de percepción desde diferentes sentidos.

Así lo ha expresado en una entrevista a Europa Press en Baeza (Jaén), donde dirige, junto a Lope Morales, el encuentro 'Maestría en el ruedo: El toreo como escuela de vida, valores y estrategias' en el marco de los Cursos de Verano de la Sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA).

En este sentido, ha explicado que, dado que "el toreo es poliédrico", en esta quinta edición se han querido centrar en una de sus posibles aristas, "lo que suscita, a dónde nos lleva y lo qué sugiere". "Este año lo hemos orientado en el sentido de cómo interviene a nivel social, qué consecuencias tiene realmente en la sociedad, si es que las tiene de alguna forma", ha comentado.

Al hilo, el también pintor ha considerado que cuando se habla sobre el toreo, no se tratan las consecuencias a nivel social y psicológico que puede generar en el espectador. A su juicio, siempre se ha priorizado el espectáculo, el cómo puede emocionar, las claves técnicas y la relación con el arte, si es o no una actividad artística.

"Nos parecía muy interesante ir más allá y profundizar a nivel psicológico, las repercusiones que puede tener en el inconsciente colectivo de la sociedad que asiste a los toros", ha indicado, no sin añadir que el espectador "es ser sensible".

Esplá ha precisado que el toreo está muy codificado, por lo que "tiene que establecer una lucha interna entre la razón y la emoción, porque al final lo que prevalecen en estas cosas cuando eres observador de arte es la emoción".

No obstante, ha apuntado que dicha emoción debe pasar por un "cauce racional" para que la persona se deje embaucar emocionalmente y asista al espectáculo como "si fuese un niño". "Hay que tamizarlo pero tampoco se debe dejar que intervenga mucho la razón porque asesinas la emoción", ha dicho el extorero, para el que "no hay mayor desgracia que medir y dudar cuando se está gozando".

Esplá ha hablado, igualmente, del aporte económico que dejan los espectáculos taurinos, ya que "vienen en cantidad y es un cliente medio-alto que genera muchísima riqueza por donde pasa". "No solo alimentan las plazas, sino que benefician a la hostelería, la restauración, las agencias de viajes y las líneas aéreas, entre otros. Absolutamente todo el mundo percibe los beneficios económicos del toreo", ha argumentado.

También se ha referido a la existencia de una corriente del turismo centrada exclusivamente en él y proviene de la región francesa y sudamericana, de sitios como Colombia y Venezuela, que "disfrutan la visita con los toros porque en sus lugares de origen han acabado con ellos".

"Francia es un potencial económico y ha sido nuestro colchón ante Europa porque el político francés no se deja apabullar por nada", ha asegurado. Al hilo, ha indicado que tienen el espectáculo como algo establecido y autorizado y "no consienten intromisiones de ningún tipo y se manifiestan libremente como taurinos". Además, ha comentado que, "curiosamente", "la mayoría de los ayuntamientos son de izquierdas".

"En España, al igual que en Colombia se han vinculado los toros con una ideología y eso es una de las tragedias o el daño más grande que se le puede hacer a algo que es popular, del pueblo", ha subrayado, no sin valorar que Francia ha sabido desprenderse de esas "historias y traumas".

Junto a la economía, ha manifestado que otro de los ámbitos que se benefician de la tauromaquia es medioambiental, punto en el que ha resaltado que "la dehesa es uno de los paraísos medioambientales que ha creado el hombre".

"Desde que el hombre ha inventado la agricultura y la ganadería, ha influido en la naturaleza de una forma u otra, perfilándola y acomodándola a cuestiones culturales derivadas de la ganadería y del campo", ha subrayado.

REACCIÓN

Por otra parte, el extorero ha aludido a los movimientos contra la tauromaquia y ha considerado que no van a conseguir "quitar los toros", aunque ha habido experiencias en ese sentido porque, en su opinión, "es poca gente pero están muy organizados".

"Cuando presionas a la sociedad en una dirección, revienta. Con estoy digo que hay una juventud, en estos momentos, que está yendo y volviendo a los toros. Antes se veían menos mujeres en los toros y las que se veían era de cierta edad porque acompañaban a sus maridos y ahora hay pandillas de niñas que van a ellos", ha afirmado Esplá.

En este sentido, ha señalado que "basta que prohíbas una cosa para crear una reacción contraria", que "es lo que está ocurriendo". "Todo en la vida tiende al equilibrio, cuando viras hacia un lado lo que sea, te conviertes en un protector exagerado, se produce un reacción y en el tema de la ideología ha pasado eso, ha virado hacia una dirección y automáticamente se ha producido la reacción contraria", ha concluido.