La marca Lola Flores y la escuela de las abuelas, en el curso de verano de comunicación en Jerez (Cádiz)

La periodista jerezana Claudia Moneo, en compañía de su abuela Rosa, de 86 años, en un momento del curso de verano de comunicación de la UNIA en Jerez de la Frontera (Cádiz) - UNIA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

Los cursos de verano de Jerez, promovidos por la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), en colaboración con la de Cádiz (UCA) y el ayuntamiento jerezano, continúan esta semana con el encuentro 'Comunicación y territorio. Estrategias para el desarrollo rural', donde se han abordado cuestiones como Lola Flores como marca o la escuela de las abuelas.

Dirigido por Lucía Benítez, periodista y docente, el seminario se ha celebrado en el Alcázar de Jerez de la Frontera (Cádiz), donde su responsable ha comentado en la apertura del mismo que el objetivo de este encuentro es "mostrar una mirada diferente de Jerez", ha recogido la UNIA en una nota.

"En el pasado resultaba más fácil hablar de caballos, de vinos, de flamenco, pero, actualmente, se están abordando otros aspectos como lo rural, la cultura popular, la inclusividad o la modernidad", ha señalado.

Por su parte, el responsable de Extensión de la UCA, Manuel Ceballos, ha puesto en valor la colaboración con la UNIA para retomar los cursos estacionales dentro de las estrategias para la candidatura a la Capital Europea de la Cultura de esta ciudad, al tiempo que ha reconocido que en el curso se va a conocer "la marca de identidad de Jerez desde la originalidad".

El curso ha comenzado con la ponencia de Alberto Romero, profesor de Literatura de la UCA, quien ha disertado sobre 'La marca Lola Flores: pop, moderna y flamenco'. Según ha afirmado, "la mayor amiga de Lola Flores ha sido ella misma, pero también su mayor enemiga", describiendo a grandes trazos su trayectoria artística. Además, ha recordado que cuando salió de España, lo hizo "como folclórica", pero que regresó "como una artista de Hollywood".

También se ha referido a varias campañas publicitarias que ha protagonizado, como Con mucho acento, de una empresa cervecera, en la que, "además de tratar de conectar con nuevas generaciones, hay una nostalgia tangencial, orgullo, pertenencia, diversidad e identidad cultural", o en la Andalusian Crush de la marca Andalucía, donde "se pretende potenciar la ruptura y la fuerza de Lola Flores, junto a andaluces icónicos como Paco de Lucía, Murillo, Averroes, García Lorca".

Alberto Romero ha aludido además a otros anuncios de los que fue protagonista la 'Faraona', como los de anís, pintura o muñecas Marín, entre otros.

Durante su intervención ha hecho referencia a la "inimitabilidad" como fundamento de marca, asegurando que "Lola Flores es única" y que "su individualidad tiene gran impacto cultural y está presente en todos los formatos", como teatro, vinilo, revistas, prensa, televisión, redes sociales, y "con perdurabilidad en el tiempo".

En ese sentido, ha apuntado que su marca tiene "autenticidad artística" y es "arquetipo de lo auténtico", un aspecto que se refleja en sus seudónimos como 'Niña de fuego', 'Salvaora', 'Faraona' y 'Lola de España', que aluden a "la mujer pasional, fuerte y exótica, pero, sobre todo, a la mujer de pueblo".

Por otra parte, la periodista jerezana Claudia Moneo, en compañía de su abuela Rosa, de 86 años, con la que además tiene un podcast, ha disertado sobre la escuela de las abuelas, coincidiendo ambas en que "el respeto intergeneracional es fundamental", y que hay que "tratar a todo el mundo por igual".

El seminario aborda, además, la mirada de género e inclusiva, entre otros temas, de los que profesionales y especialistas del ámbito de la comunicación audiovisual y agentes del territorio debaten y reflexionan sobre "el relato" en la construcción de la ciudad.

El plantel de ponentes lo completan la comunicadora Teresa Suárez y las publicistas Lucía Acosta y Sonia Romero, los agentes turísticos Vidal Bécares y Luis López, y Mercedes Frechilla, coordinadora de la Fundación Alalá.