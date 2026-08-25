María Dueñas defiende una carrera literaria sostenida "con trabajo y autoexigencia" más allá de la cultura del pelotazo

La novelista Maria Dueñas en su entrevista para Europa Press - UNIA

BAEZA (JAÉN), 24 (EUROPA PRESS)

La escritora española María Dueñas ha rechazado la "cultura del pelotazo" y ha defendido que "las carreras deben sostenerse más allá del éxito inicial con trabajo y autoexigencia".

Así lo ha manifestado en una entrevista concedida a Europa Press en la sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), en Baeza (Jaén), donde ha participado como ponente del curso 'El escritor y su mundo literario'.

Preguntada por la capacidad de los autores para crear un legado que perdure, Dueñas ha señalado la necesidad de "ser autocríticos", además de resaltar la disciplina y el trabajo diario que conlleva tener una carrera de largo recorrido.

En esta línea, ha aconsejado a los noveles escritores que comienzan su carrera que "tengan la oportunidad de leer todos los géneros, sin limitarse a ninguno específicamente. "De todos se aprende algo, hasta de los libros que podríamos pensar que son malos", ha apuntado.

Además, ha considerado que una dilatada trayectoria no se gestiona con éxitos efímeros. Así, tras un éxito inesperado --como pudo ser su libro 'El tiempo entre costuras'-- pueden nacer escritos famosos de la noche a la mañana, pero "nadie te asegura una carrera como escritor".

CONSTRUCCIÓN DE UNA IDENTIDAD LITERARIA

Preguntada por el proceso de construcción de ideas a la hora de escribir una novela, Dueñas ha afirmado que ha tenido siempre como objetivo principal construir historias "que cautiven a los lectores", además de crear personajes de ficción que posean una carga de humanidad elevada con la que el lector "se llegue a sentir identificado".

"Obviamente, intento que mis personajes no sean absolutos héroes y absolutos villanos porque todos los humanos tenemos muchas tonalidades de grises en nuestra esencia", ha comentado sobre como uno de los elementos que ha mantenido constante a lo largo de su carrera literaria iniciada en 2009.

Igualmente, busca que los lectores desarrollen "empatía" hacia sus personajes, de modo que "puedan entenderlos y saber por qué son como son y hacen lo que hacen", un aspecto que es fundamental en su proceso creativo.

"Me gusta que estas novelas tengan un trasfondo geográfico, histórico que también resulte atractivo para los lectores, que les abra los ojos a universos y a entornos que quizás no conocían antes", ha explicado la escritora.

UNA ÉXITOSA TRAYECTORIA

Durante su carrera literaria, Dueñas ha publicado seis novelas y está trabajando en la séptima. Asimismo, ha participado en tres adaptaciones de sus obras al mundo audiovisual y ha realizado colaboraciones en distintos ámbitos culturales y educativos.

Al hilo, ha subrayado la importancia del contacto directo con sus lectores, por lo que participa en múltiples eventos con universidades, ferias del libro o citas culturales, además de viajar mucho con el lanzamiento de sus libros en América Latina y otros países.

Tras estos años desde su ópera prima en 2009, la autora ha reconocido "un desarrollo de personaje, un desarrollo también de madurez en la escritura y, sobre todo, en tu forma de escribir", ya que ha aprendido mucho de los lectores o autores que le han ayudado a "crear una mejor experiencia".

Respecto a las adaptaciones audiovisuales de sus novelas, ha participado en los guiones como productora ejecutiva creativa. Una labor en la que ha intentado "mantener el respeto" a la obra original y un producto fiel al lector.

"Si los lectores han quedado satisfechos, yo también. Y trabajo para que eso sea lo fundamental, ya que no me gustaría que los lectores después me vinieran diciendo que la adaptación de un libro que han leído, no les ha resultado un producto fiel", ha concluido Dueñas.