Mariano Pollet señala en la UNIA que "la forma de vivir la música" facilita la integración de ritmos latinos en España

El contrabajista cubano Mariano Pollet. - UNIA

BAEZA (JAÉN), 2 (EUROPA PRESS)

El contrabajista cubano Mariano Pollet ha señalado que los estilos musicales originarios de Latinoamérica han tenido un adaptación sencilla en España. "El español es latino y ha entendido nuestra forma de vivir la música", ha destacado.

Así lo ha manifestado en una entrevista concedida a Europa Press en la sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía, en Baeza (Jaén), donde participa como ponente del curso de verano 'Raíces en diálogo: folklore, jazz y tradiciones afro-latinoamericanas desde Jaén'.

El multiinstrumentista ha compartido su experiencia personal y ha aludido a la integración de ritmos de uno y otro lado del charco. "Llevo 32 años viviendo en España y, siempre, la música cubana y la música española se ha fusionado mucho. El español es el más latino de los europeos, lo que ha facilitado la integración de estos géneros musicales", ha argumentado.

Pollet ha añadido que cuando llegó con una banda de jazz latino y hacía "música cubana bailable, al principio la gente no entendía mucho cómo bailarlo pero, hoy en día, hay hombres que bailan mejor la salsa" que él mismo.

Respecto a las características técnicas del jazz latino, "ha bebido" de estilos como el caso de la música brasileña, el bosa y la samba, que son más melódicos, a la vez que rítmicos, sobre todo el contrabajo. Sobre la música cubana, ha precisado que el tumbao ha conformado lo que es el latin jazz, que llega a ser "un poco bailable".

"Cachao, y su hijo Cachaíto, fueron los precursores precisamente del tema del jazz latino, estableciendo así los pilares históricos sobre los que se construye la propuesta formativa. Puede ser un tema interesante para los alumnos, no solamente para los especializado en el contrabajo sino también para los alumnos de música principiantes", ha comentado.

Además, Pollet ha diferenciado claramente entre ambos estilos del jazz, al afirmar que el convencional es menos rítmico que el jazz latino, con un ritmo que proviene de la influencia cubana y africana.

En cuanto a su participación el curso de la UNIA, ha manifestado su búsqueda del "disfrute" y el conocimiento de la influencia de la música caribeña en el jazz, por encima de las lecciones teóricas.

Igualmente, ha subrayado la importancia de que los estudiantes comprendan cómo distinguir los instrumentos. Al hilo, ha enfatizado el papel fundamental del contrabajo: "el instrumento olvidado de la orquesta", puesto que no todo el mundo ha sabido apreciar la sonoridad y su función, según ha dicho aludiendo a su maestro cubano.

CURSOS DE VERANO

'Raíces en diálogo: folklore, jazz y tradiciones afro-latinoamericanas desde Jaén' se imprte hasta este jueves, con dirección de Dergio Albacete, compositor e intérprete multiinstrumentista. Pretende profundizar en el material melódico propio del folclore jiennense, su maleabilidad y adaptación al tratamiento jazzístico, la profundización en las rítmicas afro-latinoamericanas y el acompañamiento en estas músicas, entre otros materiales.

Para ello, junto a Pollet, cuenta con ponentes como Daniel Amat, productor musical y pianista cubano, o Sergio Díaz, baterista y percusionista. El encuentro también incluye una 'jam session' de profesorado y alumnado, prevista esta tarde con entrada libre en el Café Teatro Central de Baeza.