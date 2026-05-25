Una microcredencial analizará en la sede de la UNIA en Baeza (Jaén) los retos del sector del biogás y gases renovables

Cartel de la microcredencial. - UNIA

BAEZA (JAÉN), 25 (EUROPA PRESS)

La sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), ubicada en el municipio jiennense de Baeza, analizará en una microcredencial los retos actuales y futuros del sector del biogás y los gases renovables.

Se trata, en concreto, del curso titulado 'Gestión holística de plantas de digestión anaerobia. De residuo a producto', cuyos directores son José Antonio La Cal, de Bioliza y Universidad de Jaén, y Víctor Díaz, de Genia Bioenergy.

Se impartirá entre los próximos 4 de junio y 18 de julio en modalidad semipresencial y el plazo de matrícula está abierto hasta el 1 de junio, según ha informado este lunes en una nota la UNIA.

El objetivo de esta microcredencial es contribuir en los ámbitos académico y científico a la transferencia de conocimiento desde la investigación y la experiencia industrial hacia la formación avanzada, favoreciendo la capacitación de perfiles capaces de afrontar los retos actuales y futuros del sector del biogás y los gases renovables.

Y, en el profesional, la especialización de técnicos, ingenieros, consultores, personal de administraciones públicas y profesionales del ámbito agroindustrial y energético que deseen adquirir una visión completa y aplicada de la gestión de plantas de digestión anaerobia.

"En definitiva, viene a cubrir la necesidad de formar profesionales con criterio técnico, conocimiento del territorio y sensibilidad social, capaces de abordar proyectos de digestión anaerobia desde una perspectiva integral, alineada con los objetivos energéticos y ambientales nacionales, y con las exigencias reales de implantación y operación en el entorno local", ha explicado la UNIA.

Participan como ponentes Javier Flotats, de la Universitat Politècnica de Catalunya; María Paz Gómez, Bárbara Mógica y Bernat Chuliá Peris, de Genia Bioenergy; Jesús Villegas, de Pretium Renovables; María Ángeles Martín, de la Universidad de Córdoba; Ignacio Martínez, de Vinci; David Fernando Marín de Jesús, de Avebiom; Fernando González, del Instituto de la Grasa del CSIC, y María Isabel Chamber, de AGR Biogás.

Las microcredenciales son una nueva modalidad formativa, cursos de formación permanente, que se imparte de forma presencial, semipresencial o virtual y tiene formato breve, ya que es inferior a los 15 créditos, y consta de su correspondiente certificación digital.

Su implementación se realiza mediante metodologías docentes adaptadas a las características y necesidades de las personas en formación. Tienen como finalidad que la población en edad laboral adquiera o mejore sus conocimientos, habilidades y capacidades para adaptarse a las exigencias y necesidades del mercado de trabajo y a necesidades sociales, personales o culturales.