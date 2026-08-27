La obra 'Ser más un hombre. Una cuestión musical' cierra la programación semanal de Cultura Abierta en la UNIA en Baeza

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BAEZA (JAÉN), 27 (EUROPA PRESS)

Cultura Abierta en la UNIA finaliza este jueves la programación de su segunda semana en la Sede Antonio Machado, de Baeza (Jaén), con la representación de 'Ser más un hombre. Una cuestión musical'.

La compañía Los Blandengues ofrece a las 21,30 horas en la pista deportiva este espectáculo, "una exposición participativa, cantada y cargada de preguntas sobre dos hombres en torno a nuestra masculinidad, la vuestra y sus consecuencias en el mundo de hoy", según ha informado en una nota la Universidad Internacional de Andalucía.

Los Blandengues son Javi Faba y Javi Parra, dos artistas multifacéticos con amplísima experiencia en la artesanía escénica a los que "solo les ha faltado una asignatura por hacer" en el teatro independiente, un karaoke escénico.

Para ello, se han encerrado durante numerosas sesiones junto con el director Alberto Cortés para hacerse preguntas sobre lo masculino, lo perteneciente o relativo al ser masculino; "lo que significa ser hombre en el mundo de hoy".

Faba siente "una vocación por las tablas tardía pero intensa, formándose en diversas artes escénicas, aunque su gran amor es la impro, en la que se ha especializado en el seno de varias compañías". Entre ellas, Pirómano Teatro, de la que es miembro fundador y con la que durante seis temporadas tiene espectáculos en cartel e investiga las distintas posibilidades de esta disciplina.

Además, ha colaborado con otras compañías actuando en montajes en los que hay que estudiarse el texto previamente. Es también narrador oral (con formatos para público infantil y adulto) y docente, impartiendo talleres de improvisación y otras disciplinas.

Por su parte, Parra es "cómico desde siempre y casi sin poder evitarlo". En 25 años de carrera profesional en el teatro ha trabajado como actor con Laví e Bel, La Firma, la Lumbre, Remiendo, Alsuroeste, CAT, Zanguango, Te-Atroz, Málaga Danza Teatro, entre otros. Se ha especializado en el humor, el teatro musical y gestual.

También da clases y dirige espectáculos. Ha realizado su primera producción en solitario: 'La verdadera historia de la muerte de FF', como Sr. Correcto y ahora, con Los Blandengues, en un momento de su vida en el que los espectáculos que hace son parte de su proceso de crecimiento personal.

Las invitaciones para acceder a los espectáculos de Cultura Abierta en la UNIA pueden retirarse a través del enlace https://entradium.com/es/organizers/unia