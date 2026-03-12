El podcast de la UNIA sobre innovación educativa 'Los Innovables' estrena su segunda temporada este jueves. - UNIA

SEVILLA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El podcast de la Universidad Internacional de Andalucía(UNIA) sobre innovación educativa 'Los Innovables' estrena este jueves su segunda temporada. Con carácter quincenal, liberará un total de diez episodio a través de las principales plataformas de audio (Spotify, Amazon Music) y en la web www.unia.es/los-innovables.

Según ha detallado la UNIA en una nota, es un proyecto sonoro orientado a "reflexionar y aportar herramientas útiles, experiencias e ideas sobre innovación educativa". A ello se suman nuevas voces expertas, con las que se incorporan nuevas temáticas como las nuevas prácticas en la evaluación del alumnado, los últimos avances de la Inteligencia Artificial (IA) en educación o la generación de conocimiento abierto.

Desde este jueves por la mañana se puede escuchar el primero de esta segunda temporada, dedicado al podcasting y su potencial educativo. Se profundiza en su uso en el aula, como recurso, e incluso cuando es el alumnado quien se convierte en creador de contenidos.

Junto al primer episodio, en su estreno, 'Los Innovables' ha publicado un capítulo extra titulado Anatomía del podcast, con el objetivo de "profundizar en el proceso de producción de contenidos sonoros, aportando claves y herramientas útiles para quienes quieren lanzarse a crear sus propios podcasts".

Concretamente, Noemí Zambrana, Óscar Gómez, Antonio Ortiz, Silvia Olmedo, Hada Sánchez, Laura López, Fran Martín, Sergio Viruel, Irene García, Alejandra Navarro y Juan Polo son las voces que han prestado su conocimiento y experiencia en este estreno de temporada. A ellos, se sumará en las próximas semanas especialistas como Tiscar Lara, Julio Cabero, Andrea Cívico o Rafael Repiso.

Este podcast es un proyecto impulsado por el Vicerrectorado de Estudiantes, junto al Gabinete de Comunicación y Protocolo de la UNIA. Asume el rol de dirección de contenido y conducción la docente y periodista, María Sánchez, técnico del Área de Innovación y profesional con una dilatada experiencia en proyectos de innovación educativa, formación del profesorado y aprendizaje abierto en red.