La profesora Lucía Sell, nueva directora de Secretariado de Estudiantes de la UNIA. - UNIA

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La profesora titular en el Departamento de Psicología Social de la Universidad de Sevilla (US), licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid y doctora y máster por la London School of Economics and Political Science (Universidad de Londres), Lucía Sell, ha sido nombrada directora de Secretariado de Estudiantes de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA).

Según ha detallado la institución académica en una nota, la docente ha tenido una colaboración continuada con la UNIA, participando en publicaciones, como el libro Artes de la Colaboración: Experiencias desde Banco de Proyectos Colaborativos.

También, ha ejercido como directora de las distintas ediciones del 'Campus Polígono Sur', un programa desarrollado junto al Ayuntamiento de Sevilla, a través de Factoría Cultural, que promueve la cultura como instrumento de transformación social en contextos de estigmatización territorial.

Durante su experiencia académica y profesional, ha trabajado desde la gestión, la práctica y la intervención; diseñando políticas públicas basadas en la evidencia, tanto en la Comisión Europea ('Institute of Prospective Technological Studies', JRC Sevilla) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, como en el Gobierno Británico ('Employment Relations', DTI).

Asimismo, ha realizado diversos diagnósticos para las Consejerías de Cultura y Patrimonio Histórico, Igualdad, Políticas Sociales y Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía. Además, ha combinado su labor investigadora y docente con la gestión y mediación cultural en el Ayuntamiento de Sevilla.

Como investigadora ha estado vinculada a procesos de organización colectiva aplicada en dos ámbitos: contextos de precariedad y vulnerabilidad social y dinámicas comunicativas en las redes sociales, analizando respuestas de organización de resistencia y resiliencia en grupos estigmatizados y en entornos virtuales a través del activismo digital.