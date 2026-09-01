La programación cultural continúa en la sede de la UNIA en Baeza (Jaén) con el espectáculo de danza 'La escalera'

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BAEZA (JAÉN), 1 (EUROPA PRESS)

La sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), en el municipio jiennense de Baeza, continúa este martes con la programación de UNIAdanza en Cultura Abierta con el espectáculo 'La escalera', de Álvaro Silvag.

Está prevista a las 21,30 horas, en la pista deportiva de la sede baezana, según ha informado en una nota la institución académica. Las invitaciones para acceder pueden retirarse a través del enlace https://entradium.com/es/organizers/unia

'La escalera' es una pieza que ha convertido un gesto cotidiano como la limpieza en una "reflexión sobre el trabajo, la creación artística y la dignidad de los oficios invisibilizados".

Para ello, utiliza el cuerpo y la mopa como elementos simbólicos para construir una propuesta performativa que conecta esfuerzo, resistencia y compromiso con la comunidad.

La compañía de Álvaro Silvag (Álvaro Silva) nació en 2020, impulsada por su deseo de desarrollar un proyecto personal e independiente entre Bélgica y España.

Tras más de una década de trayectoria como bailarín e intérprete en diversas compañías de danza y danza-teatro en Europa y España, inició su camino como creador bajo la mentoría del coreógrafo David Zambrano.

A su vez, ha estudiado en el Centro Andaluz de Danza en Sevilla y también ha estudiado danzas folclóricas de Andalucía. Ha complementado su educación en danza, con los maestros Thomas Hauert, Jennifer Monson, Mark Tompkins, Yoshiko Chuma, Hisako Horikawa, Julyen Hamilton y Les slovaks.

Junto a su labor como creador, ha continuado colaborando con artistas de distintas disciplinas como el teatro, la música, la fotografía y el flamenco, compaginando su trabajo artístico con la docencia, impartiendo cursos y talleres en conservatorios profesionales y superiores de danza y circo a nivel nacional e internacional.