La programación UNIAdanzaBaeza continúa este martes en Baeza (Jaén) con los espectáculos 'Alien' y 'La Furia'

BAEZA (JAÉN), 26 (EUROPA PRESS)

La sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), ubicada en el municipio jiennense de Baeza, continúa este martes la programación cultural UNIAdanzaBaeza con dos espectáculos: 'Alien,' de la compañía Manuel Rodríguez, y 'La furia', de María Cabeza de Vaca y compañía.

Con la coordinación de Eléctrica Cultura, están previstos a las 21,30 horas en la pista deportiva de la sede y las invitaciones para acceder a pueden retirarse a través del enlace https://entradium.com/es/organizers/unia

'Alien' es una práctica de danza/performance que Manuel Rodríguez ha desarrollado a lo largo de los últimos dos años y que se encuentra en evolución constante. Este trabajo se activa en contextos de investigación artísticos y también toma forma en espacios de exhibición escénicos y no convencionales, según ha informado este lunes la UNIA.

El proyecto abre una conversación necesaria sobre cómo habitamos el mundo en tiempos de crisis ecológica y transformación tecnológica. Esta pieza invita al espectador a reexaminar su noción de lenguaje y desplaza el foco desde una perspectiva antropocéntrica hacia un horizonte más amplio, donde lo humano se desdibuja.

Al mismo tiempo, propone repensar nuestra relación con el cuerpo, el entorno y el pensamiento binario, cuestionando las estructuras perceptivas y culturales que configuran nuestra experiencia del mundo.

Manuel Rodríguez (Úbeda, 1980) es un artista multidisciplinar. Está graduado en el Máster New Performative Practices por la SKH Universidad de las Artes de Estocolmo, cuya obra abarca la danza, la coreografía y las artes visuales.

Tiene una larga trayectoria rica en colaboraciones, premios y reconocimientos nacionales e internacionales, entre los que destacan el primer premio en Gdansk International Solo Dance Contest, en el Certamen Coreográfico de Madrid, el Certamen Coreográfico Burgos/NYC y el Copenhagen International Choreography Competition.

Entre sus más de 15 obras escénicas aparte de editoriales, audiovisuales e instalativas, sobresalen 'Body on paper', 'Alien', 'Screensaver', 'R.E.M' y 'Manu'. También obras encargos para espacios no convencionales, como la Fundación Mies Van Der Rohe, la Unesco Ciudades Patrimonio, los Museos Macba, TEA de Tenerife, Thyssen de Madrid, Centro Centro Cibeles, Kyoto Art Center, Cukrarna Eslovenia y Bonnefanten Museum Maastricht.

Rodríguez ha recibido el apoyo a través de residencias artísticas, estrenos y otros recursos de instituciones, festivales, teatros y centros de creación. Durante su carrera como interprete, ha colaborado con coreógrafos con proyección internacional como Marcos Morau, formando parte de la compañía La Veronal durante diez años, así como con James Thierreé, Carmen Werner, Darko Dragicevic, Emmanuel Eggermond y Sharon Fridman.

INSTINTO VITAL

Con respecto a 'La furia', es una creación de María Cabeza de Vaca, interpretada por los bailarines Luna Sánchez, Julia Irango y Alberto Lucena. 'La furia' es la fuerza necesaria para avanzar cuando el terreno es difícil, el instinto vital, el motor, la violencia necesaria para sobrevivir.

María Cabeza de Vaca es bailarina y coreógrafa y cuenta con una larga trayectoria que arranca como intérprete en destacadas compañías de danza y teatro. Actualmente, combina su faceta de intérprete para otras compañías con la de creadora con piezas como 'He disappeared into complete silence' (2004), 'Try to be happy' (2007), 'Una forma fácil de acabar con todo' (2012, premio mejor espectáculo de sala 2013 otorgado por la PAD) o 'Cabeza de Vaca' (Premio escenarios de Sevilla mejor intérprete 2018).

El intercambio con otros creadores y la indagación en otros lenguajes artísticos, es un elemento constante en su trayectoria. Ha colaborado con artistas como el coreógrafo Guillermo Weickert, la artista plástica y visual Ro Sánchez, la escultora Ana Jonsson, el músico Miguel Marín o la creadora francesa Emanuelle Santos.