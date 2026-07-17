La proyección de 'Las últimas huellas del neandertal' recuerda el paso de Maria Clauss y Óscar Toro por la UNIA

Proyección del documental 'Las últimas huellas del neandertal' en el homenaje de la obra realizada por Maria Clauss y Óscar Toro - UNIA

LA RÁBIDA (HUELVA), 17 (EUROPA PRESS)

La proyección de la obra de Maria Clauss y Óscar Toro, 'Las últimas huellas del neandertal', ha cerrado con un largo aplauso en una tarde marcada por la emoción en la sede de La Rábida, situado en Palos de la Frontera (Huelva), de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA).

Según ha indicado la UNIA en una nota de prensa, familiares, compañeros, amigos y miembros de la comunidad universitaria se reunieron para recordar a María Clauss y Óscar Toro durante la proyección del documental 'Las últimas huellas del neandertal', una obra en la que ambos participaron y que ha servido como punto de encuentro para rendir homenaje a dos personas que "dejaron una profunda huella tanto en el ámbito profesional como en el humano".

El acto, celebrado dentro del ciclo 'Cultura Abierta La Rábida', ha comenzado con la intervención de la directora de la sede de La Rábida, María de la O Barroso, quien ha dedicado unas sentidas palabras a la memoria de ambos profesores y colaboradores de la UNIA, fallecidos hace unos meses en el trágico accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba).

Barroso ha recordado que tuvo "la fortuna" de conocerlos "no solo como profesionales, sino también como amigos", y es que ellos pertenecían a "ese grupo de personas que ha dejado huella", ha afirmado. Durante su intervención ha destacado "la generosidad, la cercanía y la humanidad" que definían a ambos, asegurando que "no solo faltan dos grandes profesionales; faltan dos personas buenas. Y las personas buenas son insustituibles".

La directora puso de relieve la contribución de María Clauss y Óscar Toro a la Universidad Internacional de Andalucía y ha agradecido al equipo del documental haber permitido que esta obra se convirtiera en un homenaje a quienes dedicaron a ella su talento y su sensibilidad. "Este documental será para todos nosotros mucho más que una proyección; representa una parte de ellos mismos, de su compromiso, de su ilusión y de su manera de comunicar el mundo", ha señalado.

La película documental, de 52 minutos de duración, acerca al público los descubrimientos científicos más recientes sobre los últimos neandertales que habitaron el sur de la península ibérica. A través de investigaciones desarrolladas en yacimientos como Matalascañas, la cueva de Ardales, Gibraltar y el sur de Portugal, reconstruye la vida de esta especie hace más de 150.000 años y muestra cómo las nuevas evidencias científicas "desmontan muchos de los estereotipos que durante décadas marcaron la imagen de los neandertales".

La obra, en cuya producción colaboraron María Clauss y Óscar Toro han aportado su experiencia como profesionales de la fotografía y el periodismo, combina el rigor científico con un lenguaje divulgativo accesible para todos los públicos, tras invitar a reflexionar sobre nuestros orígenes y sobre la evolución del ser humano.

De esta manera, la Universidad Internacional de Andalucía ha querido expresar públicamente su reconocimiento a dos personas que han contribuido de "forma decisiva" a numerosos proyectos culturales y académicos de la institución.

Más allá de su "impecable trayectoria profesional", la UNIA ha querido destacar el "legado de humanidad, generosidad y compromiso que ambos dejaron entre quienes compartieron con ellos trabajo, amistad y vida, un legado que seguirá formando parte de la memoria de la sede de La Rábida.