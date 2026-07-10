El Puerto de Sevilla presenta en los Cursos de Verano de la UNIA el nuevo Distrito Urbano

Presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Rafael Carmona, en los cursos de verano de la UNIA - UNIA

LA RÁBIDA (HUELVA), 10 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Rafael Carmona, ha presentado el nuevo Distrito Urbano Portuario de Sevilla como parte de los contenidos del programa del curso de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) 'Puertos comprometidos con sus ciudades: transición energética, digitalización y transformación urbana', realizados en la sede de Santa María La Rábida, situado en Palos de la Frontera (Huelva).

En una entrevista a Europa Press, Carmona ha destacado que el Puerto de Sevilla "ha sido reconocido por su labor de sostenibilidad medioambiental" tras recibir galardones como "Medio Ambiente de Andalucía en el año 2020" y el galardón por la asociación Expo que le destaca como "el puerto más sostenible y de economía circular

"La filosofía que nos mueve a nosotros en todas nuestras actividades es la filosofía del 'working with nature', que es trabajar con la naturaleza, y consiste en mejorar el medio ambiente", ha explicado el máximo responsable de la Autoridad Portuaria en Sevilla.

El presidente ha ejemplificado esta filosofía en actividades como los dragados de mantenimiento, donde "los sedimentos que extraemos los utilizamos para regenerar la playa de Sanlúcar o para regenerar la costa de Doñana", y favorecen, "el anidamiento de aves que están en vías de extinción como la cerceta pardilla, la garcilla cangrejera y la focha moruna".

"Extraemos las tierras que sirven para fertilizar los campos colindantes, y con las más arcillosas hemos llegado a un acuerdo con una empresa malagueña que se llama Todo Barro para fabricar ladrillos del Guadalquivir para utilizarlos en la rehabilitación de las naves de la avenida de la Raza", ha informado.

Carmona ha indicado que esta estrategia se extiende a toda la comunidad portuaria, ya que "a todos los operadores del puerto de Sevilla se les exige unos niveles de calidad ambiental que se revisan anualmente" y "se invita a que sigan esta misma filosofía".

Respecto al implemento de digitalización, ha recordado el plan que implementa el puerto desde hace cuatro años y de los objetivos que se alcanzan con el desarrollo de innovadores sistemas como el 'Port Community System', que busca "enlazar tecnológicamente con el puerto de Sevilla de tal manera que los procesos estén digitalizados y con avancen en la utilización de datos, de información que permita tomar decisiones y mejoren la experiencia de atracar en el puerto de Sevilla".

"Al mismo tiempo se están desarrollando herramientas como los gemelos digitales que permita el acceso a los muelles del Puerto de Sevilla, con todas las garantías de seguridad. En definitiva conseguir una navegación más sostenible, más eficiente y más segura", ha concluido el presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla.