La Rábida (Huelva) marca una hoja de ruta para fortalecer un espacio común de conocimiento e innovación

Foto de familia del III Encuentro Iberoamericano La Rábida. - UNIA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 7 (EUROPA PRESS)

El III Encuentro Iberoamericano de La Rábida (Huelva), que se ha celebrado en la sede de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) de Palos de la Frontera (Huelva) del 5 al 7 de mayo, ha puesto este jueves punto final a su donde cerca de 60 rectores, vicerrectores y gestores públicos han trabajado durante tres días en una hoja de ruta para fortalecer un espacio común de conocimiento e innovación.

Esta actividad, impulsada por la Universidad Internacional de Andalucía, avanza como un espacio para la puesta en común para estrechar lazos en áreas estratégicas comunes de las instituciones de Educación Superior de ambos lados del Atlántico, ha indicado la UNIA en una nota.

El profesor Carlos Garatea, director del encuentro, ha expuesto las conclusiones donde ha destacado, sobre todo, la oportunidad de cooperación. "Durante estos días, sin proponerlo, en todas las mesas hemos hablado de encuentro, de redes, de comunidad, de complementariedad, de cotutelas, de interdisciplinariedad. En definitiva, de que existe una conciencia común de que las instituciones burbuja ya no son una opción para construir el futuro", ha dicho.

En este sentido, ha puesto en valor el propio encuentro, pensado "no para que contemos lo que ya sabemos todos, sino para despertar nuestro espíritu crítico, tomar distancia y desde, ahí, avanzar".

Del trabajo de todos los participantes, saldrá un nuevo Memorando La Rábida, un documento público que en esta tercera edición definirá propuestas para avanzar de islas de excelencia a ecosistemas de innovación integrados, el refuerzo de la formación de los investigador, el avance en modelos de evaluación científica más multidimensionales o las oportunidades de especialización en Iberoamérica.

En este acto de clausura han participado el rector de la UNIA, José Ignacio García, y el secretario general de Investigación de la Junta de Andalucía, Daniel Escacena, que han coincidido en la oportunidad que suponen estos tres días de trabajo para "definir estrategias comunes, reforzar posicionamientos y avanzar de manera común en la mejora de las instituciones universitarias".

El III Encuentro Iberoamericano La Rábida se ha celebrado del 5 al 7 de mayo, bajo el lema 'Generación de conocimiento e innovación en el Espacio Iberoamericano de Educación Superior'. Está promovido por la Universidad Internacional de Andalucía, con apoyo del Grupo La Rábida y de la Cátedra Iberoamericana de Inteligencia Institucional de la UNIA y la Diputación de Huelva, con la más de cuarenta instituciones representadas de nueve países.

En él han participado Fabiola León Velarde, primera rectora de la Universidad Peruana Cayetano Herecia, Carmen Vargas, rectora de la Universidad de Sevilla, Rosa Menéndez, expresidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Fernando Cossio, director de Ikerbasque, Domènec Espriu, exdirector de la Agencia Estatal de Investigación, Rosa Elvira Lillo, directora de la UC3M-Santander Big Data Institute o Roberto Escalante, secretario general de la Unión de Unión de Universidades de América Latina y el Caribe.