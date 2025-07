La Rábida (Huelva) se renueva como "laboratorio" de la vanguardia artística con ayudas a la creación

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 3 (EUROPA PRESS)

El paraje de La Rábida, en Palos de la Frontera (Huelva), será, por segundo año, "laboratorio de la vanguardia artística" durante el próximo mes de noviembre. La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) ha resuelto la convocatoria de ayudas a la creación y residencias artísticas, por la que selecciona ocho proyectos de un total de cuarenta y cinco propuestas recibidas, tanto andaluzas como nacionales.

Según ha indicado la UNIA en una nota, son dos modalidades, Creación-Investigación y Artistas emergentes, esta iniciativa va dirigida a artistas y colectivos, de cualquier ámbito geográfico, que trabajan en las áreas de las artes escénicas, la danza y las artes vivas y desarrollen propuestas de creación e investigación en diferentes formas.

Las ayudas consisten en una aportación económica, así como el alojamiento en la Sede de La Rábida de la UNIA, favoreciendo así la interconexión dentro de la comunidad artística, la cooperación cultural y el trabajo en red.

Este año, el proyecto de residencias artísticas se ha reforzado con sendas convocatorias realizadas junto a la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, por la que se van a seleccionar cinco proyectos de autores emergentes, dos de artes escénicas, ya seleccionados, y tres de proyectos literarios.

CREACIÓN-INVESTIGACIÓN

'Loverbena', es una propuesta del laboratorio creativo Lugadero, a través de David Montero, Rosa Romero, María Castañeda y Pedro Rojas-Ogayar. En ella, tratan de reimaginar el espacio urbano y la cultura popular a través de la experiencia efímera de lo 'verbenero'. Para ello, plantea una indagación artística en la performatividad del desorden y potencia de la celebración colectiva.

'En los carrizales soñamos con la canción de los caballos, las flautas y las ondinas' parte de Pedro Ernesto Moreno García. En él se aúna ciencia, arte y ecología, abordando la creación de procesos artísticos, concretamente musicales y performativos, a partir del sonido presente en el paisaje sonoro de los Puntos Calientes de Biodiversidad.

'Estoy enfadada, estoy rabiosa' lo promueven Paloma Díaz y Antonio Estrada. Propone abordar una pieza escénica que tenga como eje temático la vivienda, la gentrificación y la "turistificación", partiendo de una propia experiencia personal para proyectar una problemática de carácter general.

'La Escalera es una obra de danza contemporánea que transforma el acto de limpiar en una reivindicación artística y social', creada e interpretada por Álvaro Silvag, en colaboración con Annika Sonja Havlicek y Valentina Azzati, la pieza surge de su propia experiencia como "chico de la limpieza" y como homenaje a su familia, dedicada al oficio de limpiar escaleras.

'Ser forastero', propuesta por Melisa Calero y Derek Van Den Bulcke, se inspira el compositor Karlheinz Stockhausen y sus sonidos híbridos entre música ética tradicional y electrónica, para generar un diálogo entre los valores, sentimientos y estética que el flamenco, en sus diversas manifestaciones artísticas, cante, baile y guitarra, ha fomentado a lo largo de su historia.

ARTISTAS EMERGENTES

'Sin título' (Daniel Arenas) investiga el formato de conferencia performativa en el contexto de las artes escénicas contemporáneas, desde la perspectiva de las artes vivas. Además, busca revisitar las prácticas del folclore y su patrimonio material e inmaterial, tomando como telón de fondo la fiesta.

'El Carnaval del Diablo de Riosucio, Colombia. Cuando el mar no responde' parte del Trabajo Fin de Grado de la actriz Alba Selva Marical, con el que pretende hablar, junto con Garazi Aldasoro, de los problemas de comunicación y vinculación real de la sociedad contemporánea, sobre todo para las mujeres. Un vínculo que ya no se soporta, donde no hay encuentro posible, en contraposición con lo que nos une a todos, la necesidad de crear relaciones honestas y reales y amar a pesar de todo.

'30 minutos en la tierra' es una obra interdisciplinar de Me LI Dong Pérez que explora las transformaciones del cuerpo cuando las líneas entre pasado y presente se desdibujan. A lo largo de 30 minutos, esta pieza se presenta como una investigación performativa que combina movimiento, sonido y texto para abordar tres grandes temas vinculados al cuerpo: el tiempo, la memoria y la experiencia de estar viva.

COLABORACIÓN CON LA AAIC

Los proyectos de artes escénicas seleccionados en la convocatoria realizada en colaboración con la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, entidad dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte. Han sido propuestas 'Un lugar donde caerse muerto', de José Andrés López, y 'Barbarella dress', de Álvaro Prados.

El primer autor trabajará una tragicomedia sobre el terror de las casas embrujadas en los pueblos y el terror (mayor aún) de que se transformen en complejos de oficina. Por su parte, Álvaro Prados Bermúdez, en 'Barbarella Dress', abordará una comedia surrealista que trata sobre la búsqueda de la identidad y el amor a través de un camino alternativo al hegemónico.

Por otra parte, la convocatoria para creadores literarios se publicará próximamente y La Rábida acogerá tres propuestas. Ambas residencias tendrán una duración de dos semanas. De igual manera, la Agencia contempla convocatorias específicas para guionistas de cine, con especial atención a voces emergentes del territorio andaluz.