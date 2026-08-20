Los Saxos del Averno cierran la primera semana de Cultura Abierta en la UNIA en la Sede Antonio Machado, de Baeza (Jaén)

Los Saxos del Averno. - UNIA

BAEZA (JAÉN), 20 (EUROPA PRESS)

La sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía, ubicada en Baeza (Jaén), cierra este jueves la primera semana de la programación Cultura Abierta en la UNIA con el concierto de Los Saxos del Averno. Está previsto a las 21,30 horas en la pista deportiva.

La banda es uno de los "buques insignia de la música negra" en España, "con un sonido y un camino con una identidad propia, que parte del Rhythm & Blues de los años 50 para crear canciones originales".

Sus letras han contado "historias crudas, dibujan personajes dignos de la mejor novela negra y derrochan un afilado sentido del humor", según ha informado en una nota la UNIA.

El grupo está formado por tres de los saxofonistas "más solicitados" del panorama nacional, Dani Niño, Alberto Enguita y Diego Jiménez; por el 'bluesman' Adrián Costa, voz y guitarra; Chavi Ontoria, a las teclas, y Miguel Benito, a la batería. Presentarán un "directo intenso, físico y festivo, de esos que no se cuentan, se bailan".

Asimismo, en 2017 renacieron como banda con su disco debut 'Roasted Sinner'. Previamente, habían colaborado con artistas como Pájaro, Julián Maeso, Vinila Von Bismark o The Limboos.

Algunas de sus canciones han triunfado en el panorama cinematográfico y se han sincronizado en cabeceras de programas de televisión, documentales o series como 'Valeria', de Netflix.

Las invitaciones para acceder a los espectáculos de Cultura Abierta en la UNIA --programación complementaria a los Cursos de Verano-- pueden retirarse a través del enlace https://entradium.com/es/organizers/unia