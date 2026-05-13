La Sede Antonio Machado retoma las Lecciones UNIA con una conferencia sobre el síndrome de ovario poliquístico

Conferencia sobre nuevas terapias para el tratamiento del síndrome de ovario poliquístico. - UNIA

BAEZA (JAÉN), 13 (EUROPA PRESS)

La Universidad Internacional de Andalucía retoma en la Sede Antonio Machado, de Baeza (Jaén), las Lecciones UNIA con la conferencia 'Nuevas terapias para el tratamiento del síndrome de ovario poliquístico'.

Ha sido impartida por Miguel Ángel Sánchez-Garrido, de la UCO/Instituto Maimónides de investigación biomédica de Córdoba (Imibic) y Premio UNIA a las Publicaciones de Excelencia en Ciencias de la Salud, por un artículo publicado en la revista 'Nature communications'.

En el acto, organizado por el Centro Especializado de Apoyo a la Investigación (CEAI), ha intervenido su director, Juan Jiménez, que ha presentado al conferenciante y ha reseñado la importancia de los citados galardones en el ámbito de la publicación de trabajos científicos, según ha informado este miércoles en una nota la UNIA.

Sánchez-Garrido ha abordado el síndrome de ovario poliquístico (SOP), un desorden endocrino complejo y muy prevalente en mujeres en edad reproductiva que altera la función hormonal, reproductiva y metabólica, y que con frecuencia se asocia a obesidad y diabetes tipo 2.

Durante su charla a alumnado de bachiller del IES Santísima Trinidad de Baeza, ha explicado que "afecta a 170 millones de mujeres en el mundo y que se debe a una alteración de los niveles hormonales en la mujer, un aumento de los niveles de testosterona que provoca una serie de alteraciones tanto ováricas como metabólicas".

En el ámbito de su investigación, ha indicado que lo hicieron "fue utilizar una serie de fármacos que se desarrollaron para el tratamiento de la obesidad para tratar el SOP, porque las mujeres con este síndrome también tienen obesidad, aparte de los niveles de testosterona elevados".

"Vimos que el tratamiento con esos fármacos era muy beneficioso para el tratamiento del SOP, más que los tratamientos convencionales que se utilizan a día de hoy para este síndrome", ha añadido.

Respecto al proyecto Lecciones UNIA para promover la divulgación científica, Sánchez-Garrido ha considerado que "se debería apostar más por este tipo de proyectos, porque son importantísimos para difundir a todos los niveles, no sólo en el científico sino a la población en general, y que esté al tanto de todos los avances y sea consciente de la importancia de la investigación".

En este sentido, ha recordado que "el trabajo con modelos animales es la base para el desarrollo de cualquier fármaco"; una labor realizada por muchos investigadores que "están trabajando con esos modelos que simulen patologías de humanos para mejorar la calidad de vida de las personas y eso es algo que muchas veces la población en general no se plantea".

EL PREMIO

El Premio UNIA a Publicaciones de Excelencia pretende reconocer los mejores y más relevantes trabajos científicos publicados por personal investigador de las universidades y centros de investigación andaluces en los cinco principales ámbitos del conocimiento: Artes y Humanidades; Ciencias; Ciencias de la Salud; Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura, y dar visibilidad a quienes trabajan en ellos.

El galardón se enmarca en la Línea 22 del Plan Estratégico de Subvenciones de la UNIA para el periodo 2025-2027, relativa al fomento de la calidad e internacionalización de la investigación. Tiene, entre otros, el objetivo de reconocer las contribuciones punteras en las diferentes áreas de investigación realizadas por investigadores de entidades andaluzas, promover su difusión y visibilidad e incentivar el desarrollo de la investigación de frontera.