La sede Antonio Machado de la UNIA acoge el congreso internacional 'Baeza 1226, el comienzo de una nueva historia'

Inauguración del congreso internacional 'Baeza 1226, el comienzo de una nueva historia'. - UNIA

BAEZA (JAÉN), 2 (EUROPA PRESS)

La sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), ubicada en el municipio jiennense de Baeza, acoge esta semana el congreso internacional 'Baeza 1226, el comienzo de una nueva historia'.

Organizado por el Ayuntamiento, en colaboración con el Instituto de Estudios Giennenses (IEG), la Sociedad Española de Estudios Medievales y la propia UNIA, se desarrolla hasta este sábado en el marco de la conmemoración del centenario de la conquista de la citada población.

El encuentro fue inaugurado este jueves con la presencia del alcalde, Pedro Cabrera, el director de la Sede Antonio Machado, José Manuel Castro, y el consejero director del IEG, José María Capitán. Por parte de la organización, participaron Adela Fábregas, catedrática de Historia Medieval de la Universidad de Granada, y sus coordinadores, María Antonia Carmona, catedrática de Historia Medieval de la Universidad de Sevilla, y José Luis Chamorro, cronista oficial de Baeza.

Tras este acto, el catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Toulouse, Daniel Baloup, fue sido el encargado de impartir la ponencia inaugural, Marco general: la península ibérica y el Magreb en el siglo XIII, según ha informado este viernes en una nota la UNIA.

El congreso pretende analizar el proceso de transformación que experimentó Baeza entre el último cuarto del siglo XII y el siglo XIII. Además, aborda el contexto histórico que, en esos mismos momentos, se desarrollaba en otros ámbitos peninsulares y norteafricanos.

Para ello cuenta con investigadores y expertos en historia medieval como Maribel Fierro, profesora de Investigación ILC-CSIC; Francisco García, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Extremadura; Miguel Ángel Chamocho, catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Jaén, o Ana Echevarría, catedrática de Historia Medieval de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

También participan Francisco Juan Martínez Rojas, doctor en Historia Eclesiástica y deán de las catedrales de Jaén y Baeza; Juan Carlos Castillo, catedrático de Historia Medieval de la UJA, y José Policarpo Cruz, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Granada.

La ponencia de clausura del Congreso, prevista este sábado, será impartida por Carlos de Ayala Martínez, catedrático de Historia Medieval de la Universidad Autónoma de Madrid, con el título 'Fernando III y los cimientos de la Corona de Castilla'.