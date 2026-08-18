La sede de la UNIA en Baeza acoge una velada de poesía contemporánea con García Montero, Aroa Moreno y Felipe Benítez

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JAÉN 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), en Baeza (Jaén), acoge este miércoles, 19 de agosto, una velada literaria dedicada a la poesía contemporánea, en la que participarán Luis García Montero, Aroa Moreno Durán y Felipe Benítez Reyes, presentados por el director del curso 'Poesía y flamenco', el profesor y poeta Juan Carlos Abril.

La actividad, incluida en la programación Cultura Abierta en la UNIA, complementaria a los Cursos de Verano que se desarrollan hasta el 4 de septiembre, tendrá lugar a las 21,00 horas en el patio del Palacio de Jabalquinto, según ha detallado la Internacional de Andalucía en una nota de prensa.

Aroa Moreno Durán estudió Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y es autora de las novelas 'La hija del comunista', que recibió el Premio Ojo Crítico 2017; 'La bajamar', Premio Grand Continent 2022, y de 'Mañana matarán a Daniel'. También ha escrito los libros de poemas 'Veinte años sin lápices nuevos', 'Jet lag' y 'Todavía una noche', entre otros.

Felipe Benítez Reyes ha publicado numerosos libros de poesía, recopilados todos ellos, entre 1978 y 2008, en la editorial Visor bajo el título 'Libros de poemas'. Además, ha recibido los premios más importantes de la poesía española, entre los que destaca el Nacional de Poesía y de la Crítica por 'Vidas improbables', de 1995.

Asimismo, ha publicado 'Las identidades', 'Ya la sombra', 'Un mentido color' y su reciente 'Los expedientes de la madrugada'. Igualmente, es autor de novelas, ensayos, libros de relatos y ha traducido a T. S. Eliot, Vladimir Nabokov y Francis Scott Fitzgerald.

Por su parte, Luis García Montero reunió su obra poética en la colección Austral en el volumen 'Poesía completa' y ha recibido el Premio Adonáis por 'El jardín extranjero', el Premio Loewe y el Premio Nacional de Poesía por 'Habitaciones separadas', el Premio Nacional de la Crítica por 'La intimidad de la serpiente' o el Premio Carlos Fuentes.

El Catedrático de la Universidad de Granada (UGR) también es un reconocido ensayista con obras como 'Poesía, cuartel de invierno', 'Aguas territoriales', 'Los dueños del vacío'. Además, el director del Instituto Cervantea ha realizado adaptaciones teatrales, incursiones en la literatura infantil o articulos de opinión en diversos medios.