La sede de la UNIA en Baeza (Jaén) acoge el congreso anual de Conexión Cáncer del CSIC

Asistentes al congreso. - UNIA

BAEZA (JAÉN), 4 (EUROPA PRESS)

La sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), ubicada en el municipio jiennense de Baeza, acoge del 3 al 5 de noviembre el cuarto congreso anual de Conexión Cáncer del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Conexión Cáncer es un área estratégica de investigación del estudio del cáncer en el CSIC. Se trata de una red de colaboración científico-técnica que permite el establecimiento de cauces de información y de conocimiento tanto dentro como fuera del área biomédica del CSIC.

Organiza actividades conjuntas internas y externas con otros agentes del sistema implicados en la investigación de esta patología y promociona el intercambio de personal investigador, así como la captación de talento, según ha informado este miércoles la UNIA.

David Santamaría, investigador del CSIC y coorganizador de este congreso, ha incidido en que "Conexión intenta establecer lazos y relaciones entre distintos grupos dentro del CSIC que trabajan en un tema concreto, en este caso, el cáncer".

"Somos más de cien grupos trabajando en cáncer en distintos centros del país, alrededor de 26 centros distintos repartidos por toda España. Tenemos una reunión cada año para intentar establecer sinergias, contactos e intentar crear proyectos coordinados dentro de los miembros de la Conexión y optimizar los recursos que están tan dispersos por el país", ha explicado.

Tras señalar que "el cáncer es una enfermedad que se puede abordar desde muchos aspectos distintos", el experto ha añadido que en este encuentro en Baeza se está "haciendo desde algunos como la inteligencia artificial (IA) hasta caracterización de distintos tumores o intentar encontrar vulnerabilidades terapéuticas que se puedan llevar a la clínica en un futuro".

"Ahora mismo abordar cualquier problema en oncología necesita de un enfoque multidisciplinar y eso es lo que estamos intentando, encontrar gente que con conocimientos y experiencias diversas pueda de forma coordinada atacar un proyecto común", ha asegurado Santamaría.

Durante estos tres días, los más de 100 investigadores que asisten a este congreso participan en cinco sesiones en las que se realiza ese intercambio de conocimientos y experiencias entre especialistas de los diferentes centros de investigación.

El director de la sede Antonio Machado, José Manuel Castro, junto al director del CEAI-UNIA, Juan Jiménez, y el investigador Andrés López, coorganizador del congreso, han sido los encargados de darle la bienvenida a los asistentes.