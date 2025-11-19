La sede de la UNIA en Baeza (Jaén) acoge un curso sobre la investigación de crímenes contra la fauna

Participantes en el curso sobre la investigación de crímenes contra la fauna. - UNIA

BAEZA (JAÉN), 19 (EUROPA PRESS)

La sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), situada en el municipio jiennense de Baeza, acoge un curso de formación sobre la investigación de crímenes contra la fauna.

Organizado por la Fundación de Conservación de Buitres (VCF), a través de la Wildlife Crime Academy (WCA), pretende formar y cualificar profesionales altamente especializados en diferentes áreas de la investigación de delitos contra la vida silvestre, con el fin de integrar equipos existentes y mejorar los resultados.

En este sentido, se abordan las principales tipologías delictivas y se incluye el crimen organizado internacional como parte relevante de la propuesta académica, según ha informado este miércoles la UNIA.

El alumnado, por tanto, adquirirá las habilidades necesarias para investigar desde la acción inicial y el trabajo en la escena del crimen hasta el procedimiento final en los tribunales, ya sea en sus propias unidades de trabajo o como miembros de equipos o fuerzas de tarea multidisciplinarias.

Lo imparten reconocidos profesionales de distintos campos especializados: biólogos de laboratorio, analistas de perfiles criminales, agentes de la ley, peritos judiciales, analistas de delitos, consultores en gestión de fauna silvestre y cuerpos policiales.

Todos ellos están implicados en la mayoría de los aspectos de la investigación criminal: entomología forense, balística, inspección ocular del lugar del crimen, genética y toxicología forense, análisis criminal y procedimientos judiciales.

Cuenta con dos itinerarios, Ciencias Forenses y Aplicación de la Ley, que incluyen clases teóricas detalladas y talleres prácticos dirigidos a sus respectivos campos de especialización.

El curso está organizado por la Fundación de Conservación de Buitres (VCF), a través de la Wildlife Crime Academy (WCA), que es una iniciativa internacional especializada en la formación de técnicos, agentes y profesionales dedicados a la prevención, investigación y persecución de delitos contra la fauna silvestre.

Su objetivo principal es fortalecer las capacidades de investigación forense ambiental mediante metodologías y prácticas estandarizadas reconocidas a nivel europeo. Para la sesión práctica en Baeza, se han instalado tres escenarios simulados de investigación, destinados al entrenamiento de los participantes. Todas las actividades están supervisadas por instructores especializados y no conllevan riesgo alguno para el entorno, la fauna o las infraestructuras públicas.

El representante de VCF en España, Jovan Andevski, ha explicado que "estos cursos constan de tres módulos, divididos en nivel 1, 2 y 3, al final de los cuales los participantes recibirán el título académico de Experto en Investigación y Análisis de Delitos contra la Vida Silvestre". El curso que se realiza en Baeza, del 18 al 20 de noviembre, corresponde al nivel 2 y cuenta con la participación de 35 alumnos.