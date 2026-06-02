La sede de la UNIA en Baeza (Jaén) acoge un encuentro científico internacional sobre materiales sostenibles

Participantes en el workshop de la UNIA en Baeza - UNIA

JAÉN 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) celebra en la Sede Antonio Machado de Baeza (Jaén) un encuentro científico internacional bajo el título 'Materiales sostenibles, combustibles verdes y valorización del carbono: La próxima generación de biorrefinerías'.

Este workshop está organizado por Mª Mar Contreras, de la Universidad de Jaén (UJA) y del Instituto de Investigación en Biorrefinerías (I3B); Filomena Barreiro, del Centro de Investigación de Montaña (CIMO), de la Universidad Politécnica de Braganza (Portugal), y Apostolis Koutinas, de la Universidad Agrícola de Atenas (Grecia).

Se celebrará desde este martes y hasta el jueves 4 de junio para abordar los desafíos ambientales, tecnológicos y de innovación asociados a la transición hacia una economía circular y baja en carbono.

Se centra en las biorrefinerías de próxima generación como instrumentos clave para la mitigación del cambio climático, la gestión sostenible de los recursos naturales y la reducción de la dependencia de los sistemas de producción basados en combustibles fósiles.

Asimismo, explora el desarrollo integrado de productos químicos y materiales de base biológica, combustibles verdes y vías de valorización del carbono, con especial énfasis en la minimización de los impactos ambientales, la mejora de la eficiencia y la optimización de procesos mediante la evaluación del ciclo de vida, el análisis tecno-económico y la integración de procesos en biorrefinerías.

Para ello cuenta con 41 participantes, de los que 15 son ponentes, destacados investigadores en los campos de la conversión de biomasa, la ciencia de los materiales, la catálisis, la biotecnología, la modelización de sistemas y la evaluación de la sostenibilidad.

Entre ellos se incluyen reconocidos referentes mundiales en la materia como los investigadores Sunkyu Park, de la Universidad Estatal de Carolina del Norte (USA); Rocío Díaz-Chávez, investigadora en el Imperial College de Londres (Reino Unido); Lotte Asveld, de la Universidad Técnica de Delft (Países Bajos), y Keikhosro Karimi, de la Universidad Libre de Bruselas (Bélgica), junto a destacados investigadores españoles del Instituto de Investigación en Biorrefinerías (I3B) y otras instituciones de prestigio.

El workshop está organizado por el Centro Especializado de Apoyo a la Investigación (CEAI-UNIA), cuyo director, Juan Jiménez, ha intervenido en la presentación del mismo y ha dado la bienvenida a los investigadores docentes y participantes.

Los workshops de la UNIA tienen como objetivo promover la cooperación internacional y el intercambio científico en las áreas del Medio Ambiente, Biomedicina y Patrimonio y facilitar la comunicación de los investigadores andaluces con la comunidad científica internacional.