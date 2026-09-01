La sede de la UNIA en Baeza (Jaén) imparte tres encuentros sobre olivicultura, cine y música

Archivo - Claustro del Palacio de Jabalquinto, sede de la UNIA en Baeza. - FRANCISCO J OLMO/EUROPA PRESS - Archivo

BAEZA (JAÉN), 1 (EUROPA PRESS)

La Sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), ubicada en el municipio jiennense de Baeza, comienza este miércoles tres encuentros sobre olivicultura, cine y música, dentro de la tercera semana de los Cursos de Verano.

En concreto, los dos próximos días se impartirá el titulado 'Raíces en diálogo: folklore, jazz y tradiciones afro-latinoamericanas desde Jaén'. A su vez, del 2 al 4 de septiembre, se desarrollarán los encuentros 'El cine por dentro' y 'Perspectivas de la Olivicultura: retos y estrategias económicas', según ha detallado la UNIA en una nota de prensa.

'Raíces en diálogo: folklore, jazz y tradiciones afro-latinoamericanas desde Jaén' está dirigido por Sergio Albacete, compositor e intérprete multiinstrumentista. Pretende profundizar en el material melódico propio del folklore jiennense, su maleabilidad y adaptación al tratamiento jazzístico, la profundización en las rítmicas afro-latinoamericanas y el acompañamiento en estas músicas, entre otros materiales.

Para ello, contará con ponentes como Daniel Amat, productor musical y pianista cubano; Sergio Díaz, baterista y percusionista, y Mariano Pollet, músico multiinstrumentista, especializado como contrabajista cubano. Además, este encuentro incluye una 'jam session' de profesorado y alumnado, previst el jueves a las 17,00 horas, con entrada libre, en el Café Teatro Central de Baeza.

Por su parte, el encuentro 'El cine por dentro' estará dirigido por Ángel Cajigas, profesor titular de Psicología en la Universidad de Jaén (UJA) y docente en distintos másteres sobre arteterapia y artes plásticas.

Su objetivo es que el alumnado pueda entender la naturaleza interna del cine y conozca de primera mano los diferentes procesos necesarios para generar una producción, desde la gestación de la idea hasta su plasmación en la pantalla.

Participarán profesionales y expertos como Avelina Prat, directora y guionista; Jara Yáñez, directora de la revista 'Caimán Cuadernos de Cine'; Mayte Cabrera, diseñadora de sonido; Javier Lafuente, productor de cine independiente; Carolina Astudillo, realizadora, periodista, investigadora y docente; Gina Ferrer, directora de fotografía, y Miguel Doblado, montador.

Finalmente, 'Perspectivas de la olivicultura: retos y estrategias económicas', organizado por el Aula Oleícola Innova, está dirigido por Juan Vilar, analista oleícola internacional, consultor estratégico y profesor de la UJA.

En este encuentro, se analizará el presente y el futuro del mercado, abordando tanto las tendencias globales como las particularidades del caso español, con especial atención a territorios altamente especializados como la provincia de Jaén.

Entre otros, cuenta como ponentes con Pablo Cuesta, director de Alboris Mancha; João Maria Seabra da Costa Nunes Santos, ingeniero agrónomo por el Instituto Superior de Agronomía de Lisboa; Brígido Chambra, director de Chambra Agraria; Javier Juárez, director de la División Agrícola en Generandi, o Patricio Villalba, responsable de grandes cuentas en Boutique Agro.

La programación de los Cursos de Verano de la Sede Antonio Machado se cerrará con el curso 'Gestión de la gobernanza de cooperativas', dirigido por Carmen Rodríguez, doctora en Ciencias Económicas y profesora del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla. Una cita que, por trámites administrativos ajenos a la UNIA, se ha tenido que posponer al 22 de septiembre.

CULTURA ABIERTA

De manera paralela a los cursos, durante esta tercera semana prosigue la programación Cultura Abierta con danza, este martes, con 'La escalera', de Álvaro Silvag. Este miércoles será el turno de la música, con 'A sassy centennial' con Lucy Wijnands Quintet, y el jueves llegará el teatro con la obra 'El genoma del pavo', de Rafael Maza.

Las invitaciones para acceder a los espectáculos pueden retirarse a través del enlace https://entradium.com/es/organizers/unia