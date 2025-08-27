Señalan la necesidad de "inversión, orientación y formación" para avanzar en la integración educativa de migrantes

La catedrática de la Universidad Autónoma de Madrid Luisa Martín Rojo, en la Sede Antonio Machado de la UNIA. - EUROPA PRESS

BAEZA (JAÉN), 27 (EUROPA PRESS)

La catedrática de Lingüística de la Universidad Autónoma de Madrid Luisa Martín Rojo ha destacado la necesidad de inversión, "pero, sobre todo, orientación y formación" para avanzar en la integración educativa de personas inmigrantes y refugiadas, objetivo en el que es fundamental el conocimiento de la lengua.

Así lo ha señalado en una entrevista a Europa Press en Baeza (Jaén), donde participa como ponente en el curso 'Talleres para enseñar español a personas inmigrantes y refugiadas', en el marco de los Cursos de Verano de la Sede Antonio de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA).

Se trata, según ha explicado, de un complemento de formación que intenta solucionar un reto como es enseñar español en un "tiempo récord" a personas que vienen de otros países y que hablan otras lenguas.

En este sentido, ha aludido al objetivo específico de la integración educativa, de forma que puedan conseguir "éxito" en la escuela o instituto. "Es un tipo de enseñanza muy distinta, no es aprender español porque te guste el turismo, es una enseñanza muy dirigida a que puedan desarrollar sus tareas en la escuela y eso es un desafío", ha detallado.

En la misma línea, ha apuntado que la complejidad radica en enseñar ese vocabulario académico que necesitan para leer textos, contestar a los ejercicios y seguir las clases con fluidez.

"El reto es ése: que, si pasan mucho tiempo en la escuela sin poder seguir las actividades, las personas se aburren, renuncian o encuentran muchas más dificultades que ocasionan que se comiencen a sentir mal", ha dicho la catedrática, quien ha añadido que "una de las formas más eficaces de enseñar lenguas es haciendo cosas".

Al respecto, ha considerado que los docentes que tratan con este tipo de situaciones "también necesitan formación". A su juicio, la que tienen en este ámbito específico depende de los programas que cada facultad incorpora en el propio planteamiento de las asignaturas del grado.

"Lo cierto es que no hay mucha tradición de saber cómo se pueden integrar distintas lenguas en una misma aula", ha lamentado la experta, quien ha defendido que "supondría beneficios y una gran situación de diversidad cultural y lingüística".

Al hilo, ha recordado que, antes de la crisis del año 2008, "en casi todas las comunidades autónomas habían programas que durante unas horas --sin desvincular a los estudiantes de su grupo-- les daban una enseñanza orientada a ese aprendizaje de lenguas". Sin embargo, "después de la crisis, muchas comunidades cancelaron ese servicio".

Tras remarcar, no obstante, que en Andalucía continúan en funcionamiento, ha defendido que constituyen unas herramientas "útiles" en cuanto a la asimilación de la lengua, la integración social y escolar. De ahí que haya pedido a las administración "que sigan manteniendo los programas porque es un beneficio".

HERRAMIENTAS Y TIEMPO

"El problema es que cuando una persona está en la adolescencia y se le cambia de país, de educación y de lengua, generalmente necesita una atención especial", ha afirmado. De este modo, son necesarias herramientas informáticas de traducción, una orientación de materiales y la tutoría de "alguien que pueda dedicarle un poco de tiempo".

Pese a ello, "falta inversión, pero sobre todo orientación y formación". "Aunque yo veo que se va avanzando en comparación con los primeros momentos de los 2000 --cuando comenzó todo--. Igualmente se sigue necesitando esta formación porque este curso ha demostrado que sigue habiendo demanda sobre la temática", ha apostillado.

Martín Rojo también se ha referido a la importancia que tiene el éxito escolar, para lo que es fundamental la competencia lingüística. "Si lo hay, esas personas se colocarán bien, tendrán una buena situación y se adaptarán mejor y todo el mundo se adaptará mejor a ellos también", ha apostillado.

En todo caso, ha lanzado un mensaje de ánimo y ha valorado que "hay muchas personas que salen adelante a pesar de la dificultad". Además, ha compartido su experiencia como profesora del Grado de Lenguas Modernas, Cultura y Comunicación en la Universidad Autónoma de Madrid.

En sus clases, hay un número "importante" de alumnos que son descendientes de inmigrantes que "están acabando la carrera y pronto serán profesores". "Ellos van a poder ayudar y enseñar --si se dedican a la enseñanza-- a estos chicos a incorporarse de alguna manera", ha comentado.

Finalmente, ha invitado a cuidar este tipo de educación, que "es buena para todos". "Yo animaría a los profesores de lengua a que incorporen esta enseñanza de la diversidad lingüística, que afecta también a las personas que hablan con distinto acento, y hay veces que se sienten maltratadas o desplazadas. Deben ayudar a abrir un poco la mente en relación a que hay otras lenguas, otras formas de hablar español y que son buenas", ha propuesto.