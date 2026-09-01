Sheila Cañestro deposita en la sede de UNIA en Málaga su obra 'Sin título (Lo cercano y lo desconocido)'

La artista malagueña Sheila Cañestro entrega en la Sede Tecnológica de la UNIA en Málaga su obra 'Sin título (Lo cercano y lo desconocido)"', con asistencia del rector José Ignacio García. - UNIA

MÁLAGA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La artista malagueña Sheila Cañestro ha hecho entrega este martes en la Sede Tecnológica de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en Málaga de su obra 'Sin título (Lo cercano y lo desconocido)"'.

El rector José Ignacio García ha presidido este hito, con el que culmina la concesión del XIII Premio UNIA de Pintura a la también doctora en Bellas Artes.

La directora de la sede malagueña, Concha Travesedo, y el vicerrector de Formación Permanente y Extensión Universitaria, Manuel Acosta, han estado presentes en el momento del depósito oficial, que pone el cierre a una convocatoria dotada con 5.000 euros y abierta a toda la comunidad universitaria pública española.

El rector de la UNIA ha felicitado a la artista, agradeciendo la oportunidad de ampliar la pinacoteca de la institución "con una obra de, sin duda, uno de los talentos pujantes en el panorama pictórico andaluz y nacional".

Sobre el Premio UNIA de Pintura, ha comentado que "es uno de los certámenes más antiguos y con más prestigio de esta casa, abierto a artistas plásticos, ya sean docentes, estudiantes o personal de las universidades de nuestro país".

En este sentido, ha incidido en que a esta edición del certamen pictórico se han admitido 22 obras y ha resaltado que el cuadro de Cañestro entra a formar parte del fondo pictórico de la Internacional de Andalucía, junto a piezas de artistas consolidados como Ana Barriga y Manuel León.

El jurado, presidido por la galerista y gestora cultural Carolina Alarcón, destacó de la obra premiada "la calidad de su ejecución, el rigor de su proceso pictórico y la consistencia de su propuesta plástica", así como una interpretación del paisaje "que trasciende su dimensión descriptiva para plantear un espacio abierto a la percepción y la incertidumbre".

El mismo jurado concedió tres menciones de finalistas, sin dotación económica, a Amara Toledo, por la obra 'Glosario'; Ilaria Cutolo, por 'Lo que no se tira', y Joddy Erazo Vera, por 'Pestañeo 0402'.

Doctora en Bellas Artes por la Universidad de Málaga desde 2021, Cañestro ha expuesto individualmente en centros públicos de Lisboa, Málaga y París, y su obra está representada en colecciones como las del Colegio de España en París, la propia UMA o la Fundación Antonio Gala de Córdoba.

Sobre la obra seleccionara, la ganadora ha explicado que forma parte de la serie Lo cercano y lo desconocido, "donde represento un paisaje envuelto en una atmósfera tenebrosa y misteriosa, aludiendo a la creciente tensión entre el ser humano y la naturaleza". Una obra realizada con acrílico artesanal: "yo elaboro mi propia pintura con pigmento en polvo y acetato de polivinilo".

Sobre su método, Cañestro ha señalado que se basa "en la superposición de capas de pintura y en una modulación precisa de la luz dentro de una gama cromática restringida", con la ambigüedad como eje, nacida "del juego entre figuración y abstracción, realidad y ficción, luz y sombra".

Con ello, propone "una reflexión sobre la experiencia de la intemperie como condición existencial: un estar en el mundo sin refugio, expuesto a su ambigüedad e incertidumbre".