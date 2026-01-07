Un total de dieciocho nacionalidades se dan cita en La Rábida (Huelva) dentro del Máster en Educomunicación de la UNIA

Inicio de fase presencial del Máster en Comunicación y Educación Audiovisual en la sede de La Rábida de la UNIA. - UNIA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 7 (EUROPA PRESS)

Un total de dieciocho nacionalidades se dan cita en La Rábida, en Palos de la Frontera (Huelva), dentro de la nueva edición del Máster Universitario en Comunicación y Educación Audiovisual. Un título oficial que ha iniciado la fase presencial de la que es su decimosexta edición y que está organizado de manera conjunta por las universidades de Huelva (UHU) e Internacional de Andalucía (UNIA).

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, este máster, que comenzó de manera virtual el pasado mes de noviembre, se desarrollará hasta finales de marzo de manera presencial y tiene como objetivo la formación de educomunicadores. En total, esta promoción cuenta con 83 estudiantes procedentes de Argentina, Argelia, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, México, Perú, Uruguay, Rusia, Honduras, Chile, Venezuela, Nicaragua y Marruecos.

De este modo, el rector de la UHU, José Rodríguez, y la directora de la Sede La Rábida de la UNIA, María de la O Barroso, han presidido el acto de inauguración, junto con el director del máster, Ignacio Aguaded, y la subdirectora de La Rábida, Celia Sánchez. En su intervención, el rector de la Universidad de Huelva ha destacado la relevancia del máster en el actual contexto educativo y comunicativo, así como el ser referente y uno de los más consolidados de la UHU, junto con la UNIA, siendo el más veterano en estos estudios en el terreno nacional, con más de 20 universidades implicadas.

Por su parte, la directora de la Sede de La Rábida ha sido la encargada de dar la bienvenida al alumnado en representación de la Universidad Internacional de Andalucía. En sus palabras, ha subrayado como esta pluralidad de orígenes propia de este máster de comunicación representa fielmente el espíritu de la comunidad universitaria de la UNIA, una institución siempre abierta a recibirlos en cualquier de sus actividades académicas y culturales.

Por su parte, el director Ignacio Aguaded, ha animado al alumnado a aprovechar esta experiencia académica como un espacio de aprendizaje, reflexión crítica y crecimiento personal y profesional, destacando que ya se cumple la decimosexta promoción con un grupo muy numeroso pero de gran calidad.

Más de 500 peticiones se han recibido este curso, lo que pone de manifiesto la consolidada implantación de estos estudios de excelencia que dan acceso al Doctorado de Comunicación. Durante el acto también se presentaron profesoras y profesores del Máster, junto con el personal administrativo de UNIA (donde se celebra la fase presencial), quienes manifestaron su disposición a apoyar al alumnado en las distintas tareas académicas y de gestión, ofreciendo un caluroso recibimiento a los estudiantes que inician esta nueva etapa formativa.