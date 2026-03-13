Un total de seis trabajos se alzan con los Premios de Estudios Iberoamericanos La Rábida

Asamblea General del Grupo La Rábida, celebrada en la ciudad de Asunción (Paraguay). - UNIA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 13 (EUROPA PRESS)

Los XVII Premios de Estudios Iberoamericanos La Rábida se han resuelto con seis galardonados de España, México y Colombia, a la mejor tesis doctoral y al mejor trabajo fin de máster. Así se ha dado a conocer durante la Asamblea General del Grupo La Rábida, celebrada en la ciudad de Asunción (Paraguay), presidida por el rector de la Universidad Internacional de Andalucía, José Ignacio García, y de la que ha sido anfitriona la Universidad Autónoma de Asunción.

Según ha indicado la UNIA en una nota de prensa, este reconocimiento, en el que colabora la Fundación Cajasol, se han recibido un total de 115 candidaturas. Los premiados a la mejor tesis doctoral han sido Andrés Marmol (Universidad de Granada), por su trabajo sobre la influencia del ejercicio en la salud ósea de pacientes oncológicos jóvenes; Igor Mendes (Universidad de Almería), por su estudio para la mejora en redes de sistemas solares térmicos; y Laura Franco (Universidad de Málaga), con su investigación sobre la influencia del early cinema en el cubismo de Pablo Picasso.

Para la categoría de Trabajo Fin de Máster, el galardón ha recaído sobre Kelsy Cabello (UNIA/Universidad de Huelva), por su estudio sobre el procesamiento de datos en aprendizaje automático supervisado; Beatriz Beltrán (Universidad de Guanajuato, México), por su caracterización del río Laja y su influencia en la presencia de arsénico y flúor en el agua subterránea; y Dubán Álvarez (Universidad de Cartagena, Colombia), con su análisis del Vallenato narrativo trágico en la costa caribe colombiana.

La directora del Grupo La Rábida, María de la O Barroso, ha realizado durante la Asamblea General un balance de actividades del ejercicio 2025. En él destacan las ayudas a la movilidad de doctorado, con 19 beneficiarios y 75.000 euros de inversión, que ha permitido formarse en universidades públicas andaluzas a estudiantes que realizan sus tesis en universidades como Antioquía, San Buenaventura, Cartagena (Colombia), Buenos Aires, Nacional de la Plata o Quilmes (Argentina).

Durante el pasado año, el Grupo La Rábida ha concedido ayudas para cursar programas oficiales de máster universitario en la UNIA y para la organización de actividades de apoyo a la investigación y la divulgación científica, bajo el formato de conversatorios. Este último programa, que ha contado con el apoyo de la Diputación de Huelva, ha permitido fortalecer redes en áreas como la enfermería, la sostenibilidad o los estudios americanistas.

Dentro del orden del día, la Asamblea General ha aprobado la incorporación de siete nuevos miembros a este grupo de universidades iberoamericanas. Con ello, se incorporan las universidades de Santiago de Chile (USACH), Iberoamericana (UNIBE, Paraguay), Artemisa "Julio Díaz González" (UnivArtemisa, Cuba), Técnica para el Desarrollo Profesional (UTEDE, Colombia), do Algarve (UdA, Portugal), Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas (UNTRM, Perú) y Nacional de Cajamarca (Perú).