La UNIA abre el plazo para presentar propuestas a los encuentros de Biomedicina, Medio Ambiente y Patrimonio Cultural

BAEZA (JAÉN), 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) ha aprobado las normas para la presentación de propuestas para organizar los encuentros científicos internacionales de Biomedicina, Medio Ambiente y Patrimonio previstos en 2024 preferentemente en la sede Antonio Machado de Baeza (Jaén).

En el caso de los dos primeros 'workshops', el plazo de presentación está abierto hasta el 15 de julio de 2023 inclusive, mientras que los interesados en organizar el dedicado a Patrimonio Cultural tienen de hasta el próximo 15 de octubre.

Tienen como objetivo promover la cooperación internacional y el intercambio científico en las respectivas áreas, facilitando el intercambio de conocimientos entre los investigadores andaluces y la comunidad científica internacional, según ha informado este miércoles la UNIA.

Los encuentros de Biomedicina se organizarán en la baezana sede Antonio Machado durante los meses de octubre y noviembre de 2024. Las propuestas se presentarán a través de la dirección de correo electrónico Biomed@unia.es, o bien en formato electrónico, firmadas por al menos una de las personas organizadoras, y se remitirán por registro a la UNIA.

Los proponentes deben tener en cuenta que la duración de los encuentros es de tres días (dos completos y el tercero, media jornada) y que incluyen sesiones en inglés de charlas científicas y sesiones de pósters.

Los organizadores serán como máximo tres y los ponentes un máximo de 15 (organizadores incluidos), de los que seis pueden proceder de centros de trabajos de países no europeos. La UNIA recomienda al menos un 40 por ciento de mujeres entre los ponentes. El número máximo de participantes inscritos será de 35, de modo que sumándole los ponentes, los encuentros tendrán una asistencia máxima de 50 personas.

El estudio y valoración de las propuestas se realizará por el Consejo Asesor en Biomedicina de la UNIA, del que forman parte José López-Barneo, del Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS), Hospital Universitario Virgen del Rocío/CSIC/Universidad de Sevilla y coordinador del 'Programa de Workshops Current Trends in Biomedicine', y Francesc Posas, del departamento de Ciencias Experimentales y de la Salud de la Universitat Pompeu Fabra-Institute for Research in Biomedicine (IRB Barcelona;

Igualmente, está compuesto en la actualidad por Diego Rodríguez, del departamento de Medicina y Especialidades Médicas y Servicio de Nefrología del Hospital Universitario Príncipe de Asturias, de la Universidad de Alcalá de Henares; Andrés Aguilera, del departamento de Genética de la Universidad de Sevilla, y Aurora Bueno, del departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Facultad de Medicina de la Universidad de Granada.

Para los encuentros de Medio Ambiente rigen las mismas normas y el mismo plazo, aunque varía la dirección de correo electrónico para enviar las propuestas, que es workshops.environment@unia.es. Y se realizarán, preferentemente en la sede Antonio Machado de Baeza, durante los meses de marzo y abril de 2024.

La valoración de las propuestas presentadas corresponde al Consejo Asesor en Medio Ambiente de la UNIA, integrado por Ignacio Hernández, catedrático del departamento de Biología de la Universidad de Cádiz y especialista en ecología costera, así como Pilar Paneque, catedrática de Universidad en el Área de Geografía Humana de la Universidad Pablo de Olavide y directora de la Aneca.

También lo componen Juan José Negro, profesor investigador de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Estación Biológica de Doñana); Isabel Seiquer, científica titular del CSIC, Estación Experimental del Zaidín, grupo de nutrición animal, y Pedro Ruiz, catedrático de Estratigrafía de la Universidad de Jaén y director del CEACTierra.

Por su parte, los 'workshops' de Patrimonio Cultural están previstos en junio de 2024, preferentemente en la sede Antonio Machado. Al igual que los otros, se realizarán durante tres días. Las lenguas de trabajo serán el español y el inglés, aunque por las características de este campo del conocimiento se podrán utilizar indistintamente otras lenguas como el francés e italiano. El resto de las normas son las mismas que para los encuentros de Biomedicina y Medio Ambiente.

Las propuestas se presentarán en formato electrónico y se remitirán a la dirección workshops.culturalheritage@unia.es. Su estudio y valoración corresponderá al Consejo Asesor en Patrimonio Cultural de la UNIA, del que forman parte Juan Carlos Castillo, catedrático de Historia Medieval de la UJA y presidente del Campus de Excelencia Internacional en Patrimonio Cultural y Natural, y Silvia Fernández, jefa del Centro de Documentación y Estudios del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.

Lo integran, igualmente, Luis César Herrero, profesor Titular de Economía Aplicada de la Universidad de Valladolid y coordinador de la Red Tordesillas de Cooperación entre Universidades europeas y latinoamericanas bajo el patrocinio del Programa ALFA de la Unión Europea; Mar Marcos Sánchez, catedrática de Historia Antigua de la Universidad de Cantabria y coordinadora del programa Cultural Heritage, y Leonor Peña, investigadora del Instituto de Historia, CSIC-Madrid.