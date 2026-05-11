La UNIA celebra en Marruecos la I Escuela de Primavera del Olivo.'Innovación y sostenibilidad en la olivicultura 4.0'

El rector de la UNIA, José Ignacio García, junto al director de la Escuela Nacional de Agricultura (ENA) de Meknés, Saïd Amiri, junto al profesorado y técnicos de la UNIA de la I Escuela de Primavera del Olivo. - UNIA

MEKNÈS (MARRUECOS), 11 (EUROPA PRESS)

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) celebra en Meknès (Marruecos) la I Escuela de Primavera del Olivo. 'Innovación y sostenibilidad en la olivicultura 4.0: construir la resiliencia climática para producir un aceite de oliva virgen extra de calidad', dirigida por el catedrático de la Universidad de Jaén (UJA), José Domingo Sánchez, y Aadil Bajoub, de la Agro-Pôle Olivier Ena (Meknès), y coordinada por Lourdes Soria, del Centro Especializado de Apoyo a la Investigación (CEAI).

Según ha informado UNIA en una nota, en el acto inaugural han participado el rector de la UNIA, José Ignacio García; el director de la Escuela Nacional de Agricultura (ENA) de Meknés, Saïd Amiri; el director regional del Ministerio de Agricultura, Kamal Hidane; la directora del Programa de Cooperación Internacional de Países Bajos, Van Melle, y la vicepresidenta de la Interprofesional del aceite de oliva, Amal Chami. El rector de la UNIA ha destacado que el olivo "traza líneas comunes entre nuestras regiones" y ha resaltado que "no es sólo un cultivo. Es paisaje, es economía, es cultura mediterránea y es memoria, algo que se entiende y se sabe muy bien tanto en Andalucía como en Marruecos".

Durante su intervención se ha referido a la UNIA, como una Universidad que nace "para sumar talento, conectar instituciones y hacer que el saber de Andalucía dialogue con el mundo". Y ha aludido a la "línea de formación especializada vinculada al sector agroalimentario y oleícola, con cursos, másteres, microcredenciales y actividades orientadas a conectar investigación, empresa y administración", que se desarrolla desde la Sede Antonio Machado de Baeza (Jaén).

Para finalizar, ha deseado que "esta Escuela sea también una señal de futuro: la señal de que, cuando dos orillas se reconocen como parte de una misma historia, el conocimiento puede convertirse en el mejor puente".

I ESCUELA DE PRIMAVERA DEL OLIVO

La microcredencial 'Innovación y sostenibilidad en la olivicultura 4.0: construir la resiliencia climática para producir un aceite de oliva virgen extra de calidad', organizada en colaboración con la ENA, se imparte del 11 al 16 de mayo, en modalidad semipresencial, y se concibe como un espacio de reflexión y aprendizaje que une ciencia, tecnología y sostenibilidad. Su propósito es ofrecer una visión integradora de los desafíos actuales y construir una hoja de ruta que permita al sector avanzar hacia un modelo más resiliente, innovador y competitivo, reforzando el prestigio del aceite de oliva virgen extra mediterráneo como producto de excelencia y de futuro.

Entre otros temas, aborda aspectos como resiliencia climática, digitalización, inteligencia artificial, gestión del agua, bioeconomía circular o valorización de subproductos. Para ello, intervienen ponentes expertos y reconocidos profesionales del ámbito universitario, científico y empresarial como, entre otros, Vassilis Karburlasos, de la Internacional Hellenic University (Grecia); el investigador del Instituto de Agricultura y Turismo (Croacia), Igor Paskovic,; el director Bioliza y profesor Asociado de la UJA, José Antonio La Cal; el responsable Comercial de Gea Westfalia, Mohamed Aymen Bejaoui; la catedrática de la Universidad de Bolonia (Italia), Tulia Gallina Toschi; la catedrática de la Universidad de Granada (UGR), Alegría Carrasco.

Además de Nese Sahin Yesilçubuk, de la Universidad Técnica de Estambul (Turquía); el profesor Titular de la Universidad de Salerno (Italia), Francesco Donsì; el investigador de la Oficina Central de Investigación, Salma Taki, Ministerio de Comercio Exterior y Cooperación para el Desarrollo del Reino de los Países Bajos; los investigadores titulares del Ifapa, Javier Hidalgo y Gabriel Beltrán, Rachid Bouabid, de la ENA; Lina Cossignani, de la Universidad de Perugia (Italia); David Vera, Antonio Manzaneda y Mª Dolores La Rubia, de la UJA; Abdelali Laamari, de UM6P Innovation and Entrepeneurship Lab. de Marruecos, y Said Fegrouche, de la Interprofesional del Aceite de Oliva de Marruecos.