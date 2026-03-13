La UNIA celebra en la Sede Tecnológica diversas actividades del programa Mafiz del Festival de Málaga - UNIA

MÁLAGA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) ha celebrado en la Sede Tecnológica de Málaga, en los edificios de Muelle Cánovas (Puerto) y Mena, actividades como clases magistrales, encuentros profesionales, presentaciones de proyectos, asesorías y conversatorios del programa Mafiz del Festival de Málaga.

Estas actividades se han celebrado en virtud del acuerdo de colaboración suscrito entre la UNIA y el Festival de cine malagueño con la finalidad de desarrollar proyectos conjuntos que favorezcan las conexiones entre cultura y tecnología y que puedan hacer frente a los retos y desafíos de las sociedades actuales y la promoción del talento andaluz y su proyección internacional, contribuyendo a la consolidación del audiovisual andaluz en el mercado global.

Durante la semana del 9 al 13 de marzo, el edificio Mena de la Sede Tecnológica ha sido el escenario de 'showcases', 'warmi labs', 'workshops' y jornadas de 'branding'. Así, ha programado varios 'showcases' para empresas italianas, portuguesas, georgianas, murcianas y francesas, donde han tenido la oportunidad de mostrar sus proyectos, líneas de negocio e intereses y posibilidades de coproducciones, principalmente con Iberoamérica.

También se han celebrado diversos talleres sobre temas como el desarrollo estratégico de IP, que ha contado con la participación de Sydney Borjas, CEO de Scenic Rights, el mayor proveedor de IP literario en español para adaptaciones audiovisuales a nivel mundial; sobre protección de IP, en el que ha intervenido Fran Menéndez, abogado especialista en propiedad intelectual e industrial, proyectos audiovisuales, derecho digital, derecho audiovisual y derecho de las nuevas tecnologías en la boutique legal Welaw.

También sobre diseño de campañas de impacto social para películas, en el que han participado María Virginia y Renee Carrelo, El Núcleo, especialistas en diseño de medición de impacto social y ambiental, Tomás Eloy Muñoz y Valeria Bistagnino, Fundadores de Mostra, productora de cine de impacto social, o derecho de autor y obra cinematográfica en la era de la IA, con la intervención de Viviana Dirolli, abogada especialista en asesoramiento legal a producciones audiovisuales, docente universitaria en derechos de autor y consultora en políticas públicas culturales.

Otras de las actividades realizadas han sido presentaciones-coloquio como el proyecto de "La Liga Fulanita de Tal", moderada por Sunde J. Sastre, socio fundador de Collage, y con la participacion de Violeta Salama, directora del documental; Ruth Franco, coproductora del documental, y Lourdes López, CEO; de "A una isla de ti", moderada por Diego Blanco, Head of Brand Entertainment de Fuse Omnicom Media, y con las intervenciones de Juanjo Marrero, Brand Entertainment Producer de Fuse Omnicom Media, y María Soler, productora de "A una isla de ti".

También 'Queer Industry: presentación de proyectos, laboratorios y festivales LGTBIQ+', moderada por Pau Guillen, programador y gestor cultural, en representación de Red de Laboratorios de festivales LGTBIQ+, en la que han participado Andrés Vega, director de Andalesgai (Festival Internacional de Cine Queer de Andalucía), en representación de la Fundación Triángulo; José Humberto Gil, responsable de Industria de Mostra Fire (Muestra de cine LGTBIQ+ de Barcelona), y Alaitz Aranzana, directora de Zinegoak (Festival Internacional de cine y artes escénicas LGTBIQ+ de Bilbao).

Por su parte, el edificio del Puerto ha realizado actividades como los 'Golden Talks' con Diego Ávalos, Content Vice President for Netflix Spain, Portugal & Turkey; Andrés Duprat, arquitecto, guionista y actual director del Museo Nacional de Bellas Artes; Luis Renart, fundador y director general de Bendita Films Sales; Rodrigo Blaas, productor ejecutivo y director; David Velduque, del Sello Sabor a Queer, y Juan Antonio Espigares, artista visual, que ha trabajado en la saga de grandes superproducciones como Star Wars o Jurassic World.

Y 'workshops' sobre Innovación en la animación, con Jordi B. Oliva, CEO de Imagic TV; Sergio Jiménez, director y productor ejecutivo en Pinkman TV, y Manuel Sicilia, director creativo de Rokyn Animation; o sobre la mirada del director ante el 'showrunner', con Alejandro Bazzano, director de cine y series de televisión.