La UNIA cierra la primera edición de su ciclo formativo "en habilidades útiles" tras superar los 1.500 inscritos

Nicolás Olea, doctor en Medicina y catedrático emérito de la Universidad de Granada, además de ponente del ciclo de la UNIA - UC

SEVILLA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) ha cerrado este miércoles la primera edición de su ciclo de 'webinars Profesionales x UNIA', tras superar los 1.500 participantes en un total de 15 sesiones celebradas, entre enero y junio. El objetivo del programa ha consistido en "formar, de manera práctica y teórica, habilidades útiles para el desempeño profesional en distintas disciplinas".

Según ha detallado la UNIA en una nota, el ciclo ha contado con "expertos destacados" en ámbitos como la Inteligencia Artificial, las humanidades digitales, el hidrógeno verde o la ciberseguridad en empresas.

El Consejo de Gobierno ha aprobado esta semana la reedición de este ciclo a partir del próximo mes de septiembre. El ciclo cuenta con los seminarios 'Las tierras raras: qué son y cuál es su papel en nuestra sociedad de alta tecnología', a cargo del químico y oceanógrafo Ricardo Prego, e 'Introducción a la nanomedicina: de los biosensores a las terapias activadas a distancia', impartido por el profesor de investigación en el CSIC y fundador de tres spin-off tecnológicas, Jesús Martínez de la Fuente.

'Profesionales x Universidad Internacional de Andalucía' nace en enero de 2026 como "un recurso de aprendizaje útil y directo, orientado a profundizar en aspectos novedosos de interés para el desempeño laboral, en contraposición con los formatos de vídeo de escasa duración habituales en redes sociales", ha expresado la universidad, tras mencionar que el contenido ofrecido por el ciclo se encuentra de manera gratuita a través del YouTube de la UNIA.

Los webinars, promovidos desde el Vicerrectorado de Estudiantes, han mantenido un formato de exposiciones de cuarenta y cinco minutos seguidas de una ronda de preguntas, en sesiones gratuitas previa inscripción que ha contado con 104 inscritos por sesión y ha tocado temas como la IA aplicada al patrimonio cultural, la producción industrial 4.0 y 5.0, el bienestar animal, la seguridad alimentaria y la nutrición, el patrimonio musical, la evaluación de políticas públicas o la salud digital.

Entre los ponentes de esta primera edición han destacado el médico e investigador de la Universidad de Granada Nicolás Olea, la profesora de la Universidad Pablo de Olavide Isabel Cerrillo, el autor del blog 'Error500', Antonio Ortiz Medina, el coordinador del Máster de Intervención Asistida con Animales David Ordóñez, la catedrática y coordinadora de 'ReArte.Dix.' Nuria Rodríguez o la experta en biolimpieza de la Universidad Politécnica de Valencia Pilar Bosch.

"Dirigido a estudiantes y profesionales en activo que buscan actualizar sus competencias sin necesidad de largos programas formativos, el ciclo ha logrado además proyección internacional: en torno a un 22% de los inscritos proceden de Latinoamérica, con presencia destacada de Argentina, Colombia y México", ha concluido la UNIA en su nota.