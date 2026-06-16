La UNIA forma en Baeza (Jaén) a especialistas en la investigación de delitos contra la fauna salvaje

Imagen de la microcredencial en Baeza - UNIA

BAEZA (JAÉN), 16 (EUROPA PRESS)

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) imparte en su sede Antonio Machado de Baeza (Jaén) la microcrendencial Investigación de delitos contra fauna salvaje, dirigida por Jovan Andevski, representante en España de la Fundación de Conservación de Buitres/ Vulture Conservation Foundation (VCF).

Esta microcredencial, que se realiza desde este martes y hasta el 19 de junio, permite la adquisición de conocimientos especializados y competencias aplicadas en contextos profesionales y académicos, incluyendo la capacidad de analizar, evaluar y resolver problemas complejos relacionados con la protección de la fauna y el medio ambiente, así como trabajar de manera autónoma y colaborativa en entornos multidisciplinares e internacionales.

De esta forma se apuesta por la formación especializada en investigación y prevención de delitos contra la fauna y el tráfico ilegal de especies.

Participa una treintena de alumnos, a los que se capacita para actuar en organismos públicos, ONG y proyectos internacionales, combinando conocimientos legales, técnicos y científicos.

El curso fomenta la colaboración interdisciplinar e internacional y cubre una necesidad concreta de expertos cualificados para proteger la biodiversidad y fortalecer la aplicación de la ley. La idea es ofrecer al alumnado oportunidades profesionales estratégicas y contribuyendo al desarrollo de buenas prácticas en conservación a nivel local, nacional e internacional.

Participan como ponentes expertos en distintos ámbitos como Íñigo Fajardo, Irene Zorrilla, Isabel Fernández y Alicia Moreno, de la Junta de Andalucía; Francisco Velasco y Daniel Garrido, del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), de la Guardia Civil, o José Antonio Alfaro, de la Oficina Europea de Policía (Europol).

El director de la Sede Antonio Machado, José Manuel Castro, ha sido el encargado de dar la bienvenida a los participantes en esta actividad docente, alumnado, profesorado y al director de la misma.

Castro ha manifestado su satisfacción porque un curso de estas características, con un "marcado componente internacional, una temática actual y una orientación profesionalizante" se realice en la Internacional de Andalucía y, en particular, en la sede baezana.

La Fundación de Conservación de Buitres (VCF) se creó en 2009, para proteger todas las especies de buitre de Europa --buitres barbudos, cineseros, egipcios y de grifo--. En la actualidad es una organización internacional que lidera la reintroducción del buitre barbudo en Europa y tiene una amplia experiencia en la cría en cautividad, reintroducción, reposición y conservación de buitres en sus hábitats naturales.

Actualmente está involucrada en proyectos de conservación de buitres a gran escala en toda Europa, desde Iberia hasta los Alpes y los Balcanes.

Las microcredenciales son una nueva modalidad formativa --curso de formación permanente-- que se imparte de forma presencial, semipresencial o virtual y tiene formato breve, ya que es inferior a los 15 créditos, y consta de su correspondiente certificación digital.

Su implementación se realiza mediante metodologías docentes adaptadas a las características y necesidades de las personas en formación. Tienen como finalidad que la población en edad laboral adquiera o mejore sus conocimientos, habilidades y capacidades para adaptarse a las exigencias y necesidades del mercado de trabajo y a necesidades sociales, personales o culturales.