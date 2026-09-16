La UNIA forma en La Rábida (Huelva) a docentes del MAES en inteligencia artificial generativa

Encuentro formativo sobre el uso de la inteligencia artificial generativa en la enseñanza en la sede de La Rábida de la UNIA. - UNIA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 16 (EUROPA PRESS)

Una veintena de docentes se han dado cita en la sede de La Rábida de la Universidad Internacional de Andalucía, en un encuentro formativo sobre el uso de la inteligencia artificial generativa en la enseñanza. Ha sido en el marco de una actividad dirigida a actualizar conocimientos del personal encargo de impartir el Máster en Profesorado de Secundaria, Bachillerato y FP (MAES), antes del inminente inicio del curso 2026-27.

Según ha indicado la UNIA en una nota de prensa, el encuentro, impulsado por los directores del máster Antonio Moreno y Francisco Miguel Martínez, ha girado en torno a 'Hablar con máquinas para enseñar a personas. Inteligencia Artificial Generativa (IAG) y docencia'. Una propuesta liderada por Belén Prados, miembro del Departamento de Sistemas Informáticos de la Universidad de Granada, que busca poner al día al profesorado en su desempeño con herramientas como ChatGPT, Claude o Copilot, con buenas prácticas y aplicaciones propias del ámbito educativo.

Esta actividad, forma parte de la programación paralela que la UNIA organiza en torno a su Máster de Profesorado. Un título que trae como novedad este año la incorporación de la especialidad en Lengua Extranjera (Portugués). Una línea "muy demandada", especialmente en los centros educativos de Huelva, y que tendrá La Rábida como campus de referencia a partir del próximo mes de octubre.

El Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas es un título oficial de 60 créditos ECTS y un curso de duración, coordinado por la Universidad Internacional de Andalucía e impartido de forma semipresencial. Este título habilita para ejercer la docencia en formación profesional, a través de siente líneas de especialidad, con la novedad de la enseñanza de portugués.

Su 'Prácticum' se desarrolla preferentemente en centros de Formación Profesional públicos y concertados, mediante convenio con la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía.

El encuentro formativo sobre IA generativa se enmarca en la estrategia de la Universidad Internacional de Andalucía para reforzar la preparación del profesorado. Así, el próximo mes de octubre se celebrará la cuarta edición de la Escuela de Formadores UNIA, dirigidas a mejorar al preparación de los tutores de prácticas del MAES de las universidades públicas andaluzas.